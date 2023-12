No es normal una infidelidad, aunque se justifique por muchas razones. Algunas parejas lo superan. Otras, como la brasileña que descubrió al esposo siéndole infiel con su padre, definitivamente no.

Fue una doble traición. El hombre responsable de traerla al mundo y otro, a quien que escogió para vivirlo en pareja, tenían un triángulo amoroso. Pero ella no estaba enterada del asunto.

No obstante el dolor no la hizo quedarse con los brazos cruzados. Y aunque algunos no comparten su venganza, otros aseguran que el impacto de descubrir tal engaño justifica sus acciones.

La forma en la que una joven descubrió al esposo siéndole infiel con su padre

Todo parecía marchar con normalidad. Una familia nuclear y entendida, feliz. Unida, a simple vista, pero esta palabra tomó un tinte inesperadamente doloroso.

Se trata de la brasileña Camila Oliveira, de la localidad paulista de Araraquara, quien según medios como TN (Argentina) y El Tiempo (Colombia) vivía junto Juninho Virgilio, padre de su hijo, con las visitas frecuentes de Edielson Oliveira, padre de la joven.

🧵 Hilo del caso de la mujer que descubrió que su esposo y su padre son amantes. Ocurrió en la ciudad brasilera de Araraquara, una mujer descubrió en el celular de su padre, chats e imágenes sobre la relación amorosa de su progenitor con su marido. #Brasil #Araraquara #Padre pic.twitter.com/vyOg7f8whR — 🅺🅻🅴🅸🆅🅴🆁 (@KleiverArcaya) November 24, 2023

La verdad no tardó en salir a la luz y aplicando el dicho que reza “el que busca, encuentra”, Camila revisó el celular de su esposo, encontrando una conversación amorosa con su padre. En esta se citaban en un motel y hasta habían imágenes que probaban su encuentro, con mensajes románticos de la velada.

El golpe fue duro para la joven. La doble traición no venía de una desconocida sino de su propio progenitor. El dolor, sin embargo, se transformó en ira y ella decidió aplicar la venganza en varias etapas. Buena o mala decisión, según los divididos internautas.

Incluso, todos se enteraron que el auto con el que ingresaron a la pieza transitoria se quedó sin gasolina.

En otra publicación se ven ingresando a un motel e incluso en otro video van caminando ya que se habían quedado sin gasolina al salir del motel. #Brasil pic.twitter.com/XeOSbGSbuU — 🅺🅻🅴🅸🆅🅴🆁 (@KleiverArcaya) November 24, 2023

La funa: una venganza en su primera etapa

Ya es característico que las funas o escrache (como se le conoce en Argentina, Colombia, España, Paraguay, Uruguay y Venezuela), tengan efectos devastadores para el “funado” y su entorno.

Aún con todas las implicaciones Camila Oliveira decidió publica la verdad que permaneció oculta por varios meses, pero que descubrió días atrás al revisar el celular de su ahora ex pareja.

Facebook y X (antes Twitter / @KleiverArcaya), fueron las escogidas para contar con fotos y capturas de pantalla la situación que destruyó dos vínculos importantes: el de pareja y el de padre e hija.

La publicación que se hizo viral contenía los chats entre ambos, algunos detalles de su visita al motel (los cuales no son aptos para esta publicación) y fotos que dan crédito del amorío. Camila los expuso nacional y hasta internacionalmente.

Pero las redes sociales no fueron el único medio que la joven empleó para dar a conocer la doble traición de la que fue objeto.

Oliveira imprimió los chats, según información que circula en los medios internacionales, y los pegó por toda la comunidad. Todos se enteraron de la situación y, lejos de verse avergonzada, se sintió apoyada por sus vecinos.

¿Venganza, etapa 2?

Luego de las publicaciones en redes sociales y hasta la pega de afiches de los chat entre su padre y su esposo, la situación se salió de control, ya que circuló una imagen del auto de Juninho Virgilio ardiendo en llamas.

No existe información certera en medios argentinos, colombianos o brasileños sobre el autor o autora del incendio intencional. En el vecino trasandino, las hipótesis apuntan a que formaría parte de otra etapa de la venganza de la joven ante semejante traición.

Por otra parte, los medios brasileños y colombianos apuntan a que se habría tratado de un arrebato del padre, quien terminó discutiendo con su ex amante ante la frustración de ser descubiertos.

Lo cierto es que el caso continuó dando de qué hablar debido a una nueva publicación en torno a este.

Habla el hombre que traicionó su esposa… ¡con el padre de ésta!

Juninho Virgilio decidió contar la que considera su verdad ante la viralización de la historia que lo tiene en la mira pública luego de que su esposa lo descubriera siéndole infiel.

Según el brasileño, todo se trata de una relación a conveniencia, debido a que estaba necesitado (económicamente, al menos), por lo que habría accedido a relacionarse sentimentalmente con Edielson Oliveira.

“Él me está amenazando, me está chantajeando. Es un pedazo de basura”, aseguró, supuestamente, para que mantengan su amorío.

Un video da cuenta de una pelea que tuvieron los ex amantes cuando Camila Oliveira destapó todo. En el registro figura un auto quemado, por lo que se presume que sí fue obra del padre de la joven.

“Para aquellos que creen que soy el culpable, deben saber que ese imbécil me amenazó porque estaba en necesidad. Ustedes tienden a estar del lado equivocado. Cometí un error, lo admito. Pero fue porque no tenía otra opción”, asegura Virgilio.

Anunció que no se quedaría de brazos cruzados porque dijo que, con ayuda de abogados, dará detalles de lo que pasó. Llama la atención que reconoce su fallo en el escrito que difundió por redes sociales, por lo que la situación le juega en contra en todos los sentidos, tras perder a su familia por su conducta.

Sin embargo en la acción más grave, una turba intentó linchar al padre de Camila tras el ataque a su yerno amante, siendo trasladado a un hospital de la zona.

Camila, por su parte, anunció que aún así dejará la foto de perfil en Facebook por un tiempo, “para que todos conozcan al infiel”, aclaró.