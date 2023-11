El periodista radiofónico filipino, Juan Jumalon, fue asesinado este domingo por unos desconocidos mientras retransmitía en directo en el sur de Filipinas.

El ataque, que se transmitió en vivo y en directo por redes sociales, fue condenado por el mismo presidente filipino, Ferdinand Bongbong Marcos, en uno de los países donde más reportero mueren al año.

Durante la jornada, los atacantes dispararon a Jumalon, también conocido como DJ Johnny Walker y presentador de la emisora Calamba Gold FM.

Todo mientras que emitía desde su hogar en la localidad de Calamba, en la provincia de Misamis Occidental, indicó en un comunicado la Unión Nacional de Periodistas de Filipinas (NUJP, siglas en inglés).

Acorde a Infobae, el hombre armado fingió ser un oyente para entrar en la emisora, mientras el periodista asesinado transmitía tu programa en vivo por streaming.

El agresor se llevó un collar de oro de la víctima antes de huir con otra persona que esperaba fuera de la casa en una motocicleta, según la policía.

El presidente filipino condenó en la red social de X (antes Twitter) el ataque y ordenó una investigación para llevar a los culpables ante la justicia.

“Los ataques contra periodistas no serán tolerados en nuestra democracia y aquellos que amenacen la libertad de prensa afrontarán las consecuencias”, afirmó el mandatario.

I condemn in the strongest terms the murder of broadcaster Juan Jumalon. I have instructed the PNP to conduct a thorough investigation to swiftly bring the perpetrators to justice.

Attacks on journalists will not be tolerated in our democracy, and those who threaten the freedom…

— Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) November 5, 2023