Martu Torretta es una joven argentina avecindada en el país hace algún tiempo en Chile. Por ello, en su perfil de TikTok,detalló una lista con 7 cosas que ama de Chile.

“En primer lugar: el tránsito. No hablo del taco, sino del respeto y la educación que tienen del tránsito”, aseguró de entrada la trasandina.

Al respecto, la muchacha mencionó que en las calles trasandinas, la norma del tránsito no se aplican como en nuestro país, puesto que según ella, hay situaciones que ponen en peligro al peatón.

“Vos pones en la zona peatonal, y acá frenan todos automáticamente. Si sos chileno, y nunca has ido a Argentina, no pretendes que eso pase porque el tránsito en Argentina es un caos”, recalcó Torreta.

Por otra parte, celebró la calidad de la autopistas del país y también las obras públicas como los túneles.

No obstante, explicó que los atardeceres son un verdadero placer para ella. “Mi cosa favorita: los atardeceres. Les juro por Dios que amo Buenos Aires, pero no hay atardeceres como en este país. El cielo rosa, naranja, de todos los colores; las montañas. No sé si es por el smog o qué, pero el color que tiene el cielo acá, es otra cosa”, afirmó.

Otro punto a destacar es poder pagar con tarjeta en tierras nacionales, desde el transporte y la facilidad de realizar transferencias en el comercio.

Mientras también recordó que se ha sentido querida en el país, siendo de nacionalidad argentina. “Nos aman”, sostuvo alegremente.

El sexto punto es la belleza natural de nuestras tierras: “Lo cerca que queda la montaña y la playa”, recalcó.

Finalmente, destacó “la cantidad de opciones de cosas que hay en el supermercado”, desde comida, entre otros alimentos.