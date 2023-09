En una entrevista difundida en las últimas horas, la influencer Sofia Franklyn, abrió una polémica respecto a lo que se debe hacer en una primera cita.

Así, la figura de redes sociales que tiene cerca de 742.510 seguidores en Instagram, sostuvo que les pregunta a los hombres cuánto dinero tienen en su cuenta bancaria.

Sofia Franklyn, ex copresentadora de Call Her Daddy, afirmó que aplica esta regla de oro en sus primeras citas en un capítulo de su podcast, Sofia with an F.

“No bromeo. A los tres últimos chicos con los que he salido les he pedido los datos de su cuenta bancaria en la primera cita”, afirmó la mujer de 31 años.

Las razones de la influencer para preguntar cuánto dinero tienen los hombres

En ese sentido, el invitado al espacio, Leo Skepi, le preguntó directamente: “¿por qué pides eso?”.

Por esta razón, Franklyn, destacó que le gusta salir con un hombre que tenga dinero y despejar las dudas de inmediato: “Tengo un trabajo y soy muy exitosa, entonces creo que tengo todo el derecho de preguntar: ¿estamos en el mismo nivel o estoy perdiendo el tiempo?”, explicó.

De esta forma, la famosa sostuvo que estaba manejando con eficiencia su tiempo. “No creo que sea raro preguntar por eso en la primera cita. Solo quiero salir con hombres adinerados que tengan mucha plata”, expresó.

Sin embargo, algunos usuarios estaban enojados por el exclusivo requisito de Franklyn y varias personas coincidieron en que el amor es más importante en las relaciones amorosas.

“El dinero no es sinónimo de éxito”, le escribieron en TikTok. Mientras otra persona reflexionó con el siguiente pensamiento: “¿el amor y la conexión genuina ya no existen?”.

No obstante, algunos usuarios afirmaron que defendían el derecho de la mujer de tener sus filtros en la búsqueda de pareja. “¡No hay que perder el tiempo con hombres que no pueden pagar!”, cerraron.