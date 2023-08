Hace unas semanas se hizo muy viral un video donde una mujer en un avión acusa a gritos que otro pasajero no era real.

La secuencia desató polémica, porque mientras algunos la trataban de “desequilibrada”, otros hicieron memes y parodias y unos incluso comenzaron a elucubrar teorías de conspiración en torno al episodio.

Tras ello, Tiffany Gomas, la aludida, apareció en redes sociales disculpándose por lo sucedido y pidiendo que la dejen seguir con su vida.

De acuerdo a Unilad, los hechos ocurrieron el 2 de julio pasado, cuando Gomas fue sacada de un vuelo de American Airlines que se dirigía de Dallas a Florida, luego de que a fuera de sí acusara a otro pasajero de robar sus AirPods y luego afirmara que “ese hijo de puta no es real”.

“Me voy a ir a la mierda y hay una razón… Te digo ahora mismo que ese hijo de puta no es real y puedes sentarte en este avión, y puedes morir con ellos o no. No voy a hacerlo”, dice la mujer en el video, que rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok.

So the passenger of the airplane who went extremely viral after saying "That mf back there is not real" has been recently identified.

Here's everything you need to know about her, let's dive in 🧵 pic.twitter.com/GBaVAQZvYb

— AvocadoButt 💎 (@NoseCucumber) August 8, 2023