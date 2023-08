Una carta de un ingeniero español compartida a través de sus redes sociales dio cuenta de prácticas abusivas en torno a la marca Apple.

Según contó Álvaro Girona, en la plataforma de Linkedin, lo parecía un sueño se transformó poco a poco en una pesadilla.

El trabajador sostuvo que estuvo un año y nuevo en la multinacional, luego que su antigua empresa Vilnyx, empezará a trabajar en proyectos de Apple.

En la publicación, Girona afirmó que trabajó tres semanas de forma ininterrumpida, “incluyendo festivos y fines de semana por jornadas de más de 16 horas de media, llegando hasta hacer 20 horas, irme a dormir a las 7 de la mañana del día siguiente y levantarme a las 10 de la mañana”, reveló.

Ingeniero acusó de explotación a Apple

Por ello, apenas dormía cuatro horas, debido a la alta demanda laboral. Este ritmo de trabajo tuvo efectos negativos en su propia salud. “Llegué a perder 16kg de peso, pasando de 80kg a 64kg en pocos meses”, expresó en la misiva.

Hace cerca de 3 años empecé a trabajar como ingeniero en @Apple Lo que para muchos sería un sueño en poco se convirtió en una pesadilla para mi. Meses de grave depresión e intentos de suicidio. He decidido compartir mi experiencia allí y poner nombres: https://t.co/8aWYgFv9Zd — Álvaro (@alvaromapache) July 18, 2023

“Este esfuerzo inhumano no sólo nunca me fue reconocido ni retribuido, sino que los abusos y malos tratos en al ámbito laboral fueron cada vez a más”, complementó.

A su vez, el profesional confesó que ahora se encuentra enfocado en su recuperación. “Tuve que huir de ese sitio y decidí pedir una excedencia voluntaria que finalizó hace 2 semanas, porque mi cuerpo y mi salud mental no aguantaban más”, expuso en Linkedin.

Es por ello, que Álvaro destacó que quiso hacer público su caso, ya que es un maltrato que se repite en otras empresas. “Son actitudes que no quiero que sufra nadie más en ningún puesto de trabajo y hablando espero poder haber denunciado y visibilizado el problema y que mucha otra gente que está pasando por situaciones similares se vea reflejada y vea que el problema no es de ellos”, indicó al Diario.es.

En conversación con el medio español, Girona expuso que la presión era desbordante para cualquier persona. “Recibía comentarios como ‘si no llegamos al deadline nuestro trabajo no vale una mierda, es lo mismo que no hacer nada’, ‘metedle más caña que estamos en Apple y no en Vilynx ya’ y cosas por el estilo, me llevaron a empujarme a sobrepasar cualquier límite que hubiese en la jornada laboral”, mencionó.