La ex estrella del Real Madrid, David Beckham, fue captado bailando animadamente junto a Marc Anthony, durante la boda que celebró recientemente el cantante, con su ahora esposa, Nadia Ferreira, 31 años menor que él

El registro fue subido a las redes sociales por la misma esposa del exfutbolista, Victoria Beckham, quien, en su rol de diseñadora, colaboró con los vestidos de las damas de honor.

“¿Hay algo que el Sr. Beckham no pueda hacer?”, escribió Victoria Beckham en su una de las historias que compartió en su cuenta oficial de Instagram, durante la boda que celebró Marc Anthony con Nadia Ferreira.

En el registro de la red social, se ve a su esposo, David Beckham, bailar al ritmo de la canción ‘I need to know’, la que es interpretada por el mismo ex de Jennifer López.

Según informó Billboard, el inglés fue el padrino de bodas del artista estadounidense, evento que tuvo invitados como Romeo Santos, Marco Antonio Solís, Daddy Yankee, Maluma, Prince Royce, Luis Fonsi, Salma Hayek my más.

En el video, el exfutbolista viste un traje oscuro con corbata, mietnras Anthony canta su propio tema con lo que parece ser una botella de agua en la mano, con su camisa blanca abierta, mostrando sus joyas y tatuajes.

Revisa el video de David Beckham bailando con Marc Anthony, aquí:

La boda de Marc Anthony y Nadia Ferreria

Marc Anthony, de 54 años y Nadia Ferreria de 23, se comprometieron en mayo de 2022 y se casaron el pasado 28 de febrero, en lo que es el cuarto matrimonio del cantante de salsa.

Anteriormente, el ganador de múltiples premios Grammy, estuvo casado con la también Miss Universo Dayanara Torres (2000-2004), con Jennifer Lopez (2004-2014) y Shannon de Lima (2014-2017).

Por otro lado, Ferreria, primera finalista de Miss Universo 2021, compartió la gran noticia en una historia en Instagram con una foto que mostraba las manos de ambos. En su dedo anular llevaba un anillo con un gran diamante deslumbrante.