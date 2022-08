Existen muchas canciones que se han viralizado por redes sociales, pero una de las plataformas que más ha demostrado su poder en esto es TikTok. La red social de videos ha transformado varios temas de artistas en verdaderos hits gracias a su propagación a través de bailes o desafíos.

Aunque la mayoría de estas canciones son lanzadas con un plan de marketing detrás de ellos, existen otras canciones que tienen un trasfondo mucho más profundo y que muchos desconocen. Una de esas canciones se ha estado utilizando últimamente en algunos videos editados de los usuarios de la red, además de tener diversos remixes sobre la misma canción.

La pieza musical es una muestra o extracto de la canción Heartaches, interpretada por Al Bowly junto a Sid Phillips & his Melodians, la cual fue publicada en 1931. En sus años, la canción no tuvo el debido reconocimiento, y aunque tuvo varias versiones en los años noventa, recién en la década del 2020 esta retomó valor de la mano de The Caretaker.

El músico reconocido en la industria de la música electrónica o música experimental, le da un giro al tema de estilo “salón de baile” donde cada melodía se siente melancólica y traspasa un mensaje diferente a la canción original.

¿Quién es The Caretaker?

James Leyland Kirby, es la persona detrás del proyecto musical de The Caretaker. Nacido en Stockport, Reino Unido, comenzó su carrera musical por el año 1997, donde su estilo característico está basado en la música electrónica, pero muy diferente a lo que se conoce en ese ámbito musical.

V/Vm y The Stranger han sido algunos de sus proyectos anteriores, pero la idea bajo el pseudónimo de The Caretaker es el que ha tomado más protagonismo desde sus inicios con su álbum inspirado en la película El Resplandor de Stanley Kubrick.

Dentro de sus influencias, The Caretaker se describe como “fascinado por la memoria y su recuerdo”, lo que entrega un halo de misticismo en cada pieza creada a base de melancolía. Desde los medios especialistas, clasifican su música con influencias de los trabajos de compositores modernos como Aphex Twin, William Basinski y Brian Eno.

La propuesta del músico

La idea principal que tenía el artista con el inicio de su proyecto, es explorar cómo la música y la memoria están relacionadas de alguna manera. Por ello, su base que le ha dado su sello único ha sido el uso de canciones Jazz Age o de salón de baile de los años 30.

Con el estreno del álbum “An empty bliss beyond this World“, las intenciones de The Caretaker de conceptualizar sus estudios sobre la demencia, va de la mano con los estudios que demuestran que reproducir música a pacientes con demencia, podría ayudar a recobrar algunos recuerdos.

Su propuesta musical se hizo más conocida al público general, luego de que los usuarios de TikTok postearan en sus redes sociales escuchando “Everything at the end of time”, el último álbum compuesto por el artista británico, el cual es un camino de un poco más de 6 horas sobre cómo la demencia se va sintiendo en las personas que lo padecen.

La música como etapas de la demencia

“Everything at the end of the time” es un álbum compilatorio, lanzado en seis partes entre 2016 y 2019, el cual va decayendo en calidad de sonido con el avance de la reproducción de la música. La canción del inicio de la primera etapa es “It’s just a burning memory”, melodía que se ha viralizado en redes sociales, la cual muestra un loop de la canción Heartches de Al Bowlly.

Según la reseña de Andrew Ryce en Resident Advisor menciona que: “Al considerar la duración de seis horas del proyecto, se vuelve realmente abrumador. En un descenso mental representado en una agonizante cámara lenta, el oyente experimenta cada minuto de cambio, hasta que todo se reduce a una aburrida papilla gris”.

Así lo han demostrado los cientos de jóvenes quienes se han aventurado a escuchar el álbum, grabando su reacción al finalizar las seis horas de escucha, demostrando la sensibilidad de la memoria frente a la música, viviendo en carne propia cómo sería el desarrollo de la demencia en sus diferentes etapas.

Estados y avance a través de un álbum

Las personas con demencia demuestran un desarrollo paulatino de la pérdida de su memoria, y así lo demuestra Kirby en su álbum. Las primeras etapas (1-3) se describen como las experiencias de los primeros signos de la pérdida de la memoria, la autorrealización de la pérdida de la conciencia, dando paso a los últimos recuerdos coherentes antes de la confusión.

Durante estas etapas se utilizan diversos samples o extracto de música de la época de los años 30, utilizando las partes instrumentalizadas en un loop y con un poco de ruido.

Ya en las últimas etapas (4-6), demuestra ya un avance donde la música no es perceptible y se transforma en un ruido sin cuerpo, lo que demuestra la confusión y horror por intentar entender un sonido o un recuerdo. En estos estados demuestra la pérdida de conciencia, donde los enredos son extremos, donde todo conduce al aislamiento y a una mente sin memoria.

Durante cada etapa del álbum de The Caretaker, el artista trabajó con el pintor inglés Ivan Seal, quién ha trabajado anteriormente con el músico en la creación de sus carátulas de sus discos. La representación de sus obras transmiten a través de un objeto algo familiar, pero que no se puede discernir a la primera vista, lo mismo que quiere transmitir James Leyland a través de su música.