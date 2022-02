Si pensabas que el de Lisa Marie Presley, con Nicolas Cage fue un matrimonio corto (3 meses), existen otros que se llevan los primeros lugares. No tienen a protagonistas famosos, pero sí una trama de respeto.

Esa última, la interpuso en Kuwait una mujer que celebraba la unión con el que se pensaba era su nuevo esposo, hasta que éste cometió un error que ella catalogó como una “diferencia irreconciliable”.

Según el medio kuwaití Q8News, la mujer tropezó al caminar por el registro civil, cayendo al suelo. Acto seguido, su cónyuge desde hacía sólo 3 MINUTOS, la llamó “estúpida”.

La desposada habría tardado más en levantarse que en tomar la decisión de dejar, en el acto, a su nuevo marido. Esta vez sin caer, regresó con paso firme al registro civil para pedirle al juez que disolviera la unión, elevando el insulto a una situación intolerable, como debería ser en cualquier pareja.

Y así fue. El oficiante dio a lugar la petición, disolviendo el que ya se considera el matrimonio más corto en territorio kuwaití​ y, por qué no, en todo el mundo.

La historia, ha reflotado recientemente en redes sociales y ante su viralización, medios internacionales, desde Reino Unido hasta Argentina no han dudado en replicar la singular situación, con todo y sus reacciones en el ciberespacio, las cuales son de apoyo a la decidida mujer.

Una de estas consideró que “Un matrimonio sin respeto es un fracaso”, sumado a otro usuario que agregó: “Si así es como actúa desde el principio, mejor dejarlo”.

Las mujeres en países árabes constantemente son noticia debido al machismo imperante en una cultura que no las deja sobresalir. Incluso conducir ha sido una lucha recientemente ganada sólo en algunos territorios de Medio Oriente. No obstante, y hablando de manejar su vida, la ahora exesposa de un hombre que la insultó, parece que lo hizo con toda seguridad hacia una libertad digna.

El del matrimonio de 3 minutos en Kuwait, es raro, pero no un caso insólito.

El medio argentino, Clarín, ha sumado otros hechos similares, asegurando que hay más enlaces matrimoniales que duraron menos que partido de fútbol y donde, incluso, hubo tiempo para ejercer violencia.

Precisamente eso fue lo que ocurrió hace unos años en territorio británico, cuando una pareja, tras una hora y media de matrimonio, decidió divorciarse ante el inicio de una pelea que escaló hasta la agresión.

Resulta que el esposo hizo comentarios que resultaron desagradables a su cónyuge, en referencia a las damas de honor de su boda -generalmente las mejores amigas de la novia- lo que desató el enojo de la mujer. De hecho, ésta le rompió un cenicero en la cabeza a su flamante marido.

La policía llegó hasta el lugar del desencuentro en Manchester, y se la llevó arrestada.

No está de más contar en este episodio que la luna de miel que habían programado a Grecia, quedó definitivamente cancelada de los planes de ambos, junto a todo el resto de la vida que habían intentado formar en pareja.

Anular y anulación. El primero, es el nombre del dedo en el que se lleva el anillo de matrimonio. El segundo, es el término que usan famosos (y no famosos) cuando quieren “anular” su enlace.

Como mencionamos al inicio, el de Nicolas Cage y Lisa Marie Presley (hija del desaparecido “Rey del rock”), ha sido de los matrimonios más famosos y fugaces de la historia. Duraron sólo 3 meses casados, luego de “unir sus vidas”, o al menos intentarlo, en Hawái (2002). No obstante, la brecha entre ambos fue acrecentándose al punto de ponerle fin a una de las más célebres pero cortas uniones en el mundo del espectáculo.

Cage volvió a la carga como uno de los artistas más inestables en el matrimonio.

En 2019 trascendió la noticia de otro divorcio. Les tomó 69 días dejar sin efecto el matrimonio que celebró en Las Vegas con Erika Koike. Duraron casados sólo 4 días. Lo de Lisa Marie Presley resultó una eternidad en comparación con el de la modelo, quien ganó mayor notoriedad al lado de Cage mientras no se habían casado (2018).

Pamela Anderson, la exconejita de Playboy y protagonista de la serie Baywatch (1989), no se ha quedado atrás en este conteo de la inestabilidad marital, ya sea por razones de peso o por otras desconocidas diferencias.

En 2020, Anderson contrajo matrimonio con Jon Peters, a quien conoció en la tristemente célebre mansión de Hugh Hefner en la década de los 80.

No fue hasta dos décadas después, que Pam y Jon decidieron casarse en una ceremonia secreta. El medio español 20minutos.es destacó la historia, asegurando que todo terminó en divorcio al cabo de 12 días, ya que el mismo Peters aseguró que el enlace fue por petición de la actriz, debido a algunos problemas financieros que afrontaba.

La misma Anderson anunciaba su fugaz matrimonio en su cuenta de Twitter, con una singular alusión:

“Fue solo un almuerzo extraño… Sin ‘matrimonio’, sin ‘divorcio"”.

Se trata de historias de amor, en tiempos de pandemia (de divorcios), que desde siempre ha estado activa.

Pamela Anderson

was never married to Jon Peters –

it was just

a bizarre lunch … no “marriage” no “divorce” … https://t.co/XTIUKAFPU8

— Pamela Anderson (@pamfoundation) September 5, 2020