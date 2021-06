Bryson Kliemann, es un niño de Virginia, Estados Unidos, quien hizo noticia hace algunos días tras haber vendido sus cartas coleccionables de Pokémon para pagar la operación de su perrito enfermo. Su dulce acción tuvo consecuencias y el pequeño de 8 años fue recompensado por su ternura.

La historia comenzó cuando Bruce, el primer perro de la familia, fue diagnosticado con parvovirus, una mal que suele atacar a cachorros jóvenes que no vacunados y que produce vellosidades intestinales, que desatan diarrea sanguinolenta, así como un deterioro del estado del animal. Por lo general, si no son atendidos, la enfermedad puede llegar a ser mortal.

“De la noche a la mañana, estaba empeorando cada vez más”, dijo Kimberly Woodruff, la madre de Bryson, a “Good Morning America”. “Lo llevé de regreso al veterinario al día siguiente, y de hecho perdió casi 2 kilos durante la noche”, agregó.

El tratamiento de Bryson no era barato, costaba cerca de 500 mil pesos chilenos, y la familia no tenía los recursos para costearlo. “No quiero que Bruce muera. Voy a rezar para que no muera”, le dijo el niño a su madre. Ella tanto, debió ser honesta con sus hijos.

“Soy realista con mis hijos”, explicó. “Les dije: ‘Hoy, cuando vuelvan a casa, Bruce podría no estar en casa. Podría estar en el veterinario o podría estar en el cielo"”, recordó.

El plan

Fue ahí, que en su inocencia, Bryson decidió vender todas sus cartas Pokémon, las que había coleccionado desde los 4 años, para ayudar a pagar los gastos.

En las afueras de su casa ubicada en Lenabon, armó un puesto de venta para ofrecer sus productos de 5 a 10 dólares cada una.

La madre del niño publicó la foto de Bryson y su puesto en un grupo local de Facebook con la esperanza de que algunos vecinos pudieran pasar.

Y aunque el pequeño vendió alguna de sus tarjetas, personas comenzaron a donarle sus propias cartas, otros le dieron dinero e incluso le regalaron suministros para su mascota. En solo dos días, recaudó 400 dólares.

Su historia se volvió viral y llegó a los oídos de The Pokémon Company.

La empresa se enterneció tanto con la historia, que le envío un paquete completo de cartas coleccionables, incluyendo ejemplares de aquellas más difíciles de conseguir.

“Hola Bryson, nos inspiró mucho tu historia sobre la venta de tus cartas para la recuperación de tu perro. Estas son algunas cartas que te ayudarán a reemplazar las que tuviste que vender”, se leía en el mensaje que venía junto al regalo.

Final Feliz

A pesar de sus esfuerzos, aún faltaba por reunir, por lo que los padres del pequeño iniciaron una campaña de GoFundMe, donde lograron obtener más de $5.000 dólares, que les permitió pagar completo el tratamiento de Bruce.

El perro fue operado y a la semana ya estaba nuevamente reunido con su joven amigo. El resto del dinero, lo repartirán para ayudar a otras familias que necesiten pagar veterinarios para sus mascotas.

“Él es extremadamente cercano a [Bruce] porque es nuestro primer perro familiar”, dijo la madre, y agregó que Bryson juega con su perro más que con sus dos hermanos menores, que tienen 3 y 5 años.