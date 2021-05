Las aplicaciones de citas son muy populares en el mundo y no dejan fuera ni siquiera a las celebridades. De hecho, una situación particular le ocurrió al actor Ben Affleck con una joven que no creyó era él.

Affleck, quien ahora está soltero luego de terminar su relación con la actriz Ana de Armas y que se le viera junto a Jennifer Lopez, desató una ola de preguntas sobre si el actor y la cantante podrían volver a retomar la relación que los unió hace años.

Sin embargo, Affleck no se ha dado por vencido en cuanto a conocer a su futuro amor, por lo que decidió comenzar a utilizar Raya, una aplicación muy exclusiva a la que solo se entra por invitación y que está plagada de celebridades en búsqueda del amor.

No obstante, el actor hizo ‘match’ con una joven, pero esta lo rechazó pensando que era un perfil falso. Lo curioso, es que el actor le respondió a la joven a través de un video para aclarar que sí se trataba de él.

“Pensando en aquella vez que hice match con Ben Affleck y pensaba que era un perfil fake, así que lo descarté. Pero después él me mandó este vídeo por Instagram para confirmarme que era él”, dijo Nivine Jay, la joven y tiktoker que compartió la respuesta del actor.

En el video respuesta, se ve al actor llamándola por su nombre, preguntándole “Nivine ¿por qué me descartaste?”

Si bien se desconoce si el actor quien interpreta a Batman continúa usando la aplicación, tampoco se tiene claridad de cuándo envió esta respuesta.