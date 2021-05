Un joven escaló dos pisos para ayudar a una anciana que había quedado atrapada en el balcón y posteriormente colgando de él en la ciudad de Calahorra, España.

Los vecinos grabaron la hazaña y rápidamente se hizo viral en redes sociales. En las imágenes se ve cómo una anciana, que padecía párkinson, había quedado atrapada y colgando peligrosamente del balcón, en un segundo piso.

Medina, quien se encontraba en el local de sus padres, al momento de ver la situación, no dudó en buscar un escalera y ubicarla apoyada en el balcón para alcanzar a la mujer.

“Recuerdo que mi padre me dijo que no lo hiciese, que si estaba loco, pero creo que apagué el volumen del cerebro porque a partir de ese momento ya no escuché nada”, dijo el joven al medio español NueveCuatroUno.

“Me di cuenta de que justo tenía a la mujer encima y que si intentaba subir por esa zona podía asustarse, así que busqué otra opción. Decidí ir hasta el otro lado de la terraza y utilizar la caldera del primer piso para poder subir así a la segunda planta. Tuve la suerte de que había una barra en el primer piso, que supongo que era de un antiguo toldo, y así pude ir sujetándome”, declaró.

Camilo indicó al medio antes citado que “He hecho judo durante muchos años y creo que eso ayer me ayudó; saber que si me agarro a algo tengo la suficiente agilidad para no soltarme”.

“Yo puse en la cara de esa mujer la de cualquier familiar e hice lo mismo que hubiese hecho si hubiese sido uno de ellos. Me gustaría que si alguna vez alguien de mi familia se encuentra en alguna situación similar se encuentre con otro ‘loco’ como yo que haga algo así por los míos“, expresó.

El joven fue apodado como “Spiderman de Calahorra” luego de su heroica, pero peligrosa hazaña y la mujer está muy agradecida por haberla ayudado.