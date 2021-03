Fue Capricornio TV quien halló al hombre detrás de la voz original. “Me wa matal, wii“, dice en un audio que se viralizó en redes sociales y, sobre todo, en la aplicación TikTok. Lo cierto es que el registro no es nuevo. De hecho, según reveló su creador, es de hace más de 10 años.

Según reveló Colanny Alberto en la entrevista realizada por el youtuber dominicano Pablo José Rodríguez, “el audio tiene en realidad aproximadamente desde el 2010, en una aplicación en la que tú le añadías voces a los videos y se me ocurrió eso, hacer unos cortes de video de varios animales cayendo de árboles”.

“En el principio yo lo hacía con un oso polar, donde caía de unos árboles y cada vez que yo iba cayendo decía ‘me voy a matal, wii’. Y sucesivamente así fue surgiendo ese audio”, agregó.

El joven contó que todo surgió como una diversión para entretener a la gente y aseguró que esa frase sólo le salió en ese momento. Nada planificado.

No obstante, su inspiración llegó luego de ver a una paloma malherida. “El video original decía ‘la vi con otra paloma, me voy a matal, wii’. No sabía que se iba a hacer tan viral en TikTok”.

La plataforma, de origen chino, permite compartir videos de hasta un minuto que han sido utilizados por los usuarios para dar a conocer sus talentos, contar historias e incluso realizar denuncias. Se estima que en 2019 ya tenía 800 millones de usuarios.

El hombre, identificado como el usuario de TikTok Comcomsito, acusó que “hay personas que quisieron hacerse de la autoría de ese audio” por lo que decidió aclarar que le correspondía.

“Me decían que no soy yo, que era un chileno, un cubano o un chino. Imagínate un chino diciendo ‘me wa matal"”, señaló.

Anunció, además, que buscará que se declare su derecho de autor para que otros no inscriban el audio.

Revisa a continuación videos que han reutilizado el audio: