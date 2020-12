Este jueves la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF) dio a conocer videos del momento en que colapsa la plataforma principal del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico.

Se trata del telescopio utilizado por astrónomos de todo el mundo que permitió descubrir los primeros planetas en órbita alrededor de estrellas diferentes del Sol.

En las imágenes se puede observar que dos de los cables tirados de una torre de concreto para sostener el telescopio se rompen.

Stunning video of the moment the Arecibo Observatory telescope platform collapsed and smashed into the dish:

