Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El restaurante Boragó, liderado por el chef Rodolfo Guzmán, fue reconocido con tres cuchillos en los premios The Best Chef 2024, siendo destacado en la categoría "The Best" junto a cocinas de renombre mundial. Este reconocimiento se suma a su posición 29° en el World’s 50 Best Restaurants 2024 y al quinto lugar en el Opinionated About Dining. Además, otras tres cocinas chilenas también fueron reconocidas, incluyendo La Calma by Fredes, Yum Cha y DeMo, cada una con propuestas culinarias únicas.