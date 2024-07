Mahra Sheikha, una de las hijas del emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, anunció su separación del jeque Mana Al Maktoum el martes 16 de julio. La princesa reveló la noticia a través de una publicación en Instagram, donde insinuó que la causa del divorcio fueron las supuestas infidelidades de su esposo.

En su mensaje a sus más de 300,000 seguidores, Mahra escribió: “Querido marido, como estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu exesposa”. La publicación rápidamente generó comentarios de apoyo hacia la princesa y críticas hacia el jeque.

El anuncio llega solo unos meses después de que la pareja celebrara el primer aniversario de su boda. En marzo de 2023, Mahra Sheikha y el jeque Mana Al Maktoum habían hecho público su compromiso a través de los medios de comunicación árabes. Su boda, realizada en junio del mismo año, fue un evento lujoso pero privado, celebrado en el Dubái World Trade Center.

Mahra Sheikha es la hija menor del emir de Dubái y de la griega Zoe Grigorakos. Es una figura pública destacada en los Emiratos Árabes Unidos, conocida por compartir momentos de su vida personal en redes sociales.

El año pasado, Mahra se graduó en Relaciones Internacionales por la Universidad de Londres, sumando este título a su formación en Negocios por la Universidad Zayed. Además, colabora con su padre en proyectos de desarrollo del emirato.

“Dubai princess Sheikha Mahra divorces her husband via Instagram.“ pic.twitter.com/oDR0GazXTA — Azat (@AzatAlsalim) July 18, 2024

Princesa Mahra Sheikha se divorcia

Reconocida como influencer, Mahra es una presencia constante en eventos sociales importantes en su país. Es admirada por su defensa de las tradiciones culturales, frecuentemente vistiendo la abaya en colores y estampados contemporáneos.

En mayo de este año, Mahra y el jeque Mana Al Maktoum dieron la bienvenida a su primer hijo, aunque han mantenido en privado la mayoría de los detalles sobre el bebé, compartiendo solo algunas imágenes en sus redes sociales.

Mana Al Maktoum tiene una estrecha relación con la realeza dubaití y es aficionado al esquí, el fútbol y las carreras de caballos. Participa activamente en la vida pública y ha sido un pionero en el desarrollo de grandes empresas en Dubái. Prefiere mantener su vida familiar fuera del ojo público y evita publicar fotos de sus seres queridos en redes sociales.

La familia real de Dubái no es ajena a las controversias. El emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum ha enfrentado denuncias públicas de dos de sus exesposas: la princesa Haya de Jordania y la exdeportista azerbaiyana Zeynab Javadli. Ambas han denunciado acoso y temen por la seguridad de sus hijos debido a la influencia y el entorno del emir.

Mahra Sheikha continúa siendo una figura influyente y respetada en Dubái, enfrentando este difícil momento con el apoyo de sus seguidores y el público.