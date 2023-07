La campeona mundial de Parataekwondo, Dejana Backo, se anotó el triunfo más importante de su vida este 2023: el de ser madre.

Desde que nació, su vida fue un desafío; un lienzo en blanco que debía trabajar, pese al hecho de venir al mundo sin sus extremidades superiores.

Sin embargo, desde muy pequeña se mostró imparable. A falta de sus brazos, llegó la tenacidad para resolver lo que muchos creen no poder hacer. El poder de su mente la transformó en la “chica con alas”, como es conocida hasta la fecha.

Y es que sus triunfos y talentos son múltiples. El arte, el deporte, entre otros dones, estuvieron a la orden de una personalidad galopante, como los caballos que suele pintar. Una de esas piezas de arte lo tiene un campeón mundial del tenis.

Backo se abrió camino, destacando en facetas que no son muy populares y replicadas en los medios deportivos y más. No obstante, su historia la forja día a día, hoy, en su faceta de madre, la cual realiza excepcionalmente para admiración de todos.

La chica con alas que pinta con los pies y con la boca

Nacida en Serbia, Dejana Backo creció en un mundo muy distinto al del resto de niños. Nació con una discapacidad que, en teoría la dejaría sin posibilidad de valerse por sí misma.

Poco a poco, se daba cuenta que era distinta a los demás, pero eso no impediría que volara alto, desde la niñez. En esa etapa es que comenzó a interesarse por el arte, específicamente por la pintura.

Cuando cumplió nueve años, y luego de largas temporadas de pintar lienzos de forma increíble, formó parte de la asociación de Artistas Pintores con la Boca y el Pie del Mundo (VDMFK).

“Es la forma correcta de decirlo. Pintar fue mi primer amor y llevo haciéndolo casi 20 años”, comentó Backo, en 2021, a paralympic.org. También, sentía que su talento en el deporte podía crecer con el paso de los años. Sin embargo, estaba concentrada en ser una artista del lienzo.

“Empecé a pintar desde muy pequeña, es lo que me gusta, en lo que vi mi talento y trabajé duro para mejorarlo”, agregó, no sin obviar las anécdotas negativas que amenazaron con frenar su iniciativa.

“El momento en que más enfado sentí fue cuando algunas personas me dijeron que no podía ir a una academia de pintura (en Novi Sad, Serbia) porque no podía abrir las puertas de casa yo sola. El siguiente momento fue cuando me dijeron que no podía graduarme porque no sabía hacer mosaicos por mí misma. ¡Les demostré que sí puedo!”, expresó.

Su talento se fue desarrollando gracias al apoyo de la VMDFK y prueba de esto es que Novak Djokovic, quien obtuvo su 22º título individual de Grand Slam en el Abierto de Australia, en enero de 2023, tiene en su poder una pintura que Backo le regaló por su victoria.

“Le regalé un retrato que pinté hace un par de años”, aseguró. Cuando lo elaboró dos años atrás, no imaginó quién sería su dueño.

Una joven mujer destacaría no sólo en el arte, sino, en los deportes, ya que se convirtió en una campeona mundial, defendiendo además, su derecho a estar en una disciplina paralímpica.

Dejana Backo: de los lienzos al tatami

Si sus logros ya pintaban el éxito debido a su tenacidad y esfuerzo, Dejana Backo quizo ir más allá. El deporte sería su nuevo motor para triunfar en una nueva faceta.

Desde niña pensó que también el amor al deporte corría por sus venas, pero pintar la mantuvo concentrada. Sin embargo, nunca dejó de pensar en una carrera deportiva, por lo que siete años atrás emprendió su camino e incursionó en parataekwondo (2016) y para-tiro-con-arco (2019), ambas disciplinas, realizadas con sus pies.

Por ejemplo, con el arco y la flecha, hay registros de sus hazañas en su cuenta @devojka_sa_krilima, en Instagram, donde casi 300 mil seguidores son testigos de estas.

Actualmente, Backo es la campeona mundial de Para taekwondo desde 2021, pero tampoco esta ruta al éxito fue fácil, ya que en un inicio no pudo competir porque su categoría no existía en la competición mundial.

No obstante, con empuje, insistencia y constancia, para lograr su objetivo, logró la inclusión de su categoría, lo que ayudó a otras serbias como ella. De ahí, la obtención de su título dos años atrás y pese a desarrollar sus habilidades siendo una joven adulta.

“Novak me felicitó por convertirme en campeona mundial de Para taekwondo y me sentí muy bien. Ha sido uno de mis ídolos y tuve la oportunidad de conocerlo (en persona) en uno de sus torneos”, comentó.

Una madre sin brazos, que cuida a su bebé de forma excepcional

Febrero del año 2023 traería una nueva victoria a Dejana Backo. La serbia se convirtió, por primera vez, en madre de una hermosa niña a la que bautizó Krilima, junto a su esposo, el apoyo incondicional en todas las facetas.

Las redes sociales, como TikTok, no han tardado en hacer homenaje a la forma excepcional con la que esta madre cuida a su bebé, con ayuda de sus piernas. Tal como lo hace con la pintura, el arco y flecha, además del parataekwondo, Dejana deposita su tenacidad y amor en el cuido de su hija, generando admiración y respeto de sus seguidores y otras personas que se dan cuenta de su historia.

Desde antes del alumbramiento, pasando por el día en que llegó Krilima al mundo, así como en la forma en que sus pies le dan el sostén que todo recién nacido necesita, la artista, atleta, coach motivacional y ahora madre, se desenvuelve en su papel más importante y exitoso en la vida de toda mujer que ama a sus hijos.

En relación a la maternidad, Dejana aseguró que “todos tenemos algunas dificultades como personas con discapacidad. Pero si tienes una buena imagen de ti misma, si sabes quién eres y cuál es tu valor y actúas dentro de eso, puedes pasar por alto todo lo negativo y centrarte en lo positivo”.

Por el momento, está convencida de dejar de lado las competiciones y centrarse en el pequeño ser que demanda sus cuidados y el apego necesario para su sano desarrollo. La capacidad como madre está más que comprobada. Por eso es que no reciente dejar sus proyectos personales hasta nuevo aviso.

“Tener un bebé incidirá en mi carrera deportiva, porque tengo que tomarme un descanso antes de volver a entrenar”. Es un trabajo de tiempo completo para ella y cualquier madre. En el caso de Backo, con mayor grados de dificultad evidentes.

En tanto, Krilima crece cada día, dejando nuevos aprendizajes en los jóvenes padres y, sobre todo, en la excepcional madre.