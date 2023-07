Un profesor de Karate llamado Francisco Muñoz falleció el pasado viernes, por la mañana, mientras realizaba un trekking junto a su esposa y dos hijos en el cerro ‘Manquehuito’ (Vitacura). Sus propios alumnos debieron realizan un complejo operativo para sacar el cuerpo del lugar.

De acuerdo a lo expuesto por LUN, la situación se complicó cuando la familia inició el descenso desde el cerro. Ahí Muñoz comenzó a sentir molestias en su cuerpo.

Cristian Flores, alumno de Karate, indicó que esa mañana recibió la llamada de parte de la esposa del karateca, por lo que partió hasta el lugar.

“Su pareja me llamó muy nerviosa. No entendía nada de lo que me estaba hablando, porque el Pancho había hecho clases a las siete de la tarde del jueves”, indicó.

“Viajé al lugar y había que caminar 20 minutos por una ladera de barro de 80 centímetros. Cuando venían bajando, de forma imprevista, se desmayó”, agregó.

Lamentable partida de Sensei Francisco Muñoz Salazar, tan joven y apoyando a muchas generaciones en este hermoso deporte, ex seleccionado nacional de kárate QEPD pic.twitter.com/SZrxPMWNgr — Mauri Rojas (@Maurihernan) July 15, 2023

Profesor karate rescatado de cerro Manquehuito

Tras saber la noticia del deceso de instructor, de 58 años, Flores llamó a más más alumnos de la academia, quienes realizaron el operativo para bajar el cuerpo.

“Fuimos cambiando de brazos, haciendo turnos, cerca de 40 minutos después llegamos a la carretera”, expresó.

Hay que señalar que Francisco Muñoz fue uno de los primeros ‘Cinturón Negro’ de aquella disciplina en nuestro país. En la actualidad impartía conocimientos en su propia academia de Karate Kenpo.

A eso se suma que fue discípulo de Arturo Petit, precursores de esta modalidad en nuestro país, desde los 15 años.

Su despedida se realizó en la propia academia, donde alumnos realizaron una sesión especial a modo de homenaje.