Cristóbal García Huidrobro es un nombre que últimamente resuena en redes sociales y también en la televisión; se trata de un historiador chileno que fue apodado por tuiteros como “todólogo” y del que todos se preguntan ¿por qué habla de todo?

Y es que a Cristóbal se le ha visto analizando diferentes fenómenos sociales e históricos, especialmente en el matinal de Canal 13. Esto último ha llevado a las personas a cuestionar su credibilidad y cómo es que de cada cosa, él tiene una opinión.

Temas como el conflicto de Rusia y Ucrania, la realeza británica, las historias detrás de las comidas típicas, la pandemia o por qué se regalan dulces en Halloween, son solo algunos de los tanto tópicos de los que el experto se atreve a hablar en pantalla.

Cristóbal García Huidobro, aparece siempre cuando hay dudas de cualquier cosa — Pablo (@mrpatton78) November 30, 2022

Lo cierto es que, estas opiniones y análisis no carecen de fundamento. De hecho, Cristóbal García Huidobro es profesor adjunto de la Universidad Católica, donde como Licenciado en Historia de la misma casa de estudios, se dedica a impartir clases de Historia del Derecho e Historia de las Instituciones Jurídicas, Políticas y Sociales.

Siendo esta su área, Cristóbal además se dedicó a estudiar por su cuenta diversos temas de su interés, priorizando su biblioteca personal e invirtiendo en libros. Así lo contó en una entrevista con BioBio Chile.

“Son cosas que uno estudia con el tiempo, yo uno de los esfuerzos grandes que he hecho económicamente a lo largo de mi vida era comprar libros, me los devoraba, especialmente sobre tópicos que no tenían que ver necesariamente con mi área de especialización. Porque en el fondo – y no quiero sonar arrogante- ¿por qué tener que limitarse a un solo tipo de materia siendo que la historia es tan rica?“, puntualiza.

Para Cristóbal, los diversos temas que ha tratado en televisión, no son tan diferentes entre sí. “Yo no creo que sean tan diferentes porque son temas históricos en definitiva, por lo tanto entran dentro del ámbito de lo que me dedico, en el fondo la historia”, asegura.

Entre sus preferencias destacan temas sobre cocina, la historia sobre los feriados, en los que se ha ido, como dice “nutriendo” con el tiempo, hasta sentirse preparado para hablar de ellos. “Evidentemente, esos libros forman parte de mi biblioteca, me los he leído en más de una ocasión”.

¿Cómo fue que Cristóbal García-Huidobro, “el todólogo de Chile”, llegó a un matinal?

Actualmente, Cristóbal trabaja en el matinal Tu día, de Canal 13 y según cuenta, tras ser invitado en varias ocasiones, finalmente fue consultado por el productor ejecutivo del programa para una colaboración “más formal”.

“Yo pensaba que me venía a retar por algo, porque fui muy duro con alguien, con alguna opinión no sé, porque siempre creo que me van a retar por las cosas que digo“, planteó. Fue entonces que le ofrecieron ser parte del equipo como panelista.

“Lo consulté primero con mi mujer a quien siempre le pregunto mis decisiones porque somos un equipo, y habiendo tenido el visto bueno por ese lado yo le dije a Andrés (Canales) ni un problema, feliz, y trabajemos juntos de manera más formal”, relató.

Si bien, el experto conoce a fondo diversas temáticas, cada vez que va a “hacer lo suyo”, necesita cierta preparación. No se trata de un trabajo a la ligera.

“Esos libros forman parte de mi biblioteca, me los he leído en más de una ocasión y cada vez que me piden que vaya a hablar de una materia yo me preparo yendo a mi biblioteca o a la de las universidades donde yo trabajo y eso me permite estar ‘bien a caballo’ y tomar las notas necesarias“, explica.

“Además me mandan las pautas para poder trabajar sobre esas materias y así me preparo, ahora evidentemente que sobre un tema del cual no tenga idea, no tenga libros en mi biblioteca ni pueda adquirir material sobre el tema ni siquiera lo intento y digo muchas gracias por la invitación pero esta vez tengo que pasar”, concluye.

Cristobal García Huidobro, experto en Pandemias, Bebidas Alcohólicas, Arquitectura, y básicamente todo lo que le pidas, ahora es experto en el conflicto entre Rusia y Ucrania… 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/4HoRPvjRcK — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) March 2, 2022

¿Cómo un todólogo enfrenta a los “haters”?

Si bien, Cristóbal García no se hace llamar así mismo un “todólogo”, como tal, el público lo apodó de esa manera en redes, tras verlo en más de una ocasión hablando de temas absurdamente diferentes. Bajo el argumento de ser una persona que cree saberlo todo.

“Esperando que Cristóbal García-Huidobro haga su comentario del Perú”, fueron algunos de los comentarios que surgieron el pasado miércoles tras la inminente crisis política en el país vecino, por ejemplo.

“Creo que alguien alguna vez me mandó un meme y me morí de la risa, lo encontré chistoso, y simplemente quisiera decirle a las personas que lo han inventado que me encantaría que tuvieran razón, pero lamentablemente no es así”, admite.

“Sería fantástico, me gustaría saber mucho más de lo que ya sé, me gustaría tener más tiempo para leer, más tiempo para estudiar, pero bueno lamentablemente la vida no entrega esas oportunidades”, completó.

Así mismo, decide tomarse las malas críticas con humor, aunque aún así no está muy cercano a ellas puesto que no ocupa redes sociales. “Reconozco que me encanta el saber, me encanta aprender y bueno, quizás eso da esa impresión algunas veces, de la “todología”, pero hay que tomarse con humor, como un chiste”, enfatiza.

A pesar de ello, también tiene sus propias autocríticas. “Mi autocrítica es que yo creo que debería estar siempre mejor preparado para todo, o sea que yo siempre podría haber leído más, podría haber buscado más material, podría haber leído más artículos sobre las materias determinadas de las que voy a hablar”.

Esperando que Cristóbal García-Huidobro haga su comentario del Perú. pic.twitter.com/fzXYKFAc6E — Wómbat (@Unwombat__) December 7, 2022

Cristobal García-Huidobro mirando lo de Perú: pic.twitter.com/mVXOnQD48O — Gustavo, el otro hueon (@Mufatron) December 7, 2022

Pero no le gusta hablar de todo

El experto también reconoce que no se explaya en todas las materias, como dice la gente. Hay cosas de las que no le gusta hablar, por preferencia o por no estar lo suficientemente preparado para dar una opinión fundada, lo cual considera un básico.

“Bueno primero hay temas de los cuales yo no hablo por desconocimiento, así es que dejo fuera fundamentalmente aquellas cosas en las que no me siento preparado para dar una opinión relativamente fundada y educada sobre determinadas materias”, afirma.

En concreto, plantea que intenta evitar temas de farándula o abordar temas históricos desde perspectivas menos serias. “Yo prefiero tratarlos desde una arista más seria, sin perjuicio de que uno pueda ser lúdico en algunas cosas, pero siempre tratando de utilizar la pantalla para enseñar y para educar en la medida de lo posible y siempre desde la humildad”.

“Usualmente (tampoco le gustan) todos aquellos temas que de alguna u otra forma impliquen herir las susceptibilidades de otro, o cuando uno toca determinados temas que pueden ser muy sensibles”, puntualiza.

Sobre temas sensibles además reitera la importancia de ser cuidadoso, y tratar las cosas “con tino”. “Por ejemplo todo lo que tiene que ver con lo que fue el golpe de estado de 1973, las heridas que eso ha dejado, temas relativos por ejemplo al holocausto o cosas por el estilo, yo creo que hay que ser cuidadosos y darle la vuelta a como uno va a abordar el tema”.

Así mismo asegura que, sus palabras no son más que una opinión, con buenas bases. “Yo no vengo a entregar verdades reveladas, sino una opinión fundada en los estudios que yo he hecho”, concluye.