Medios internacionales dieron a conocer el caso de Edward LeClair, pedófilo que murió el pasado 11 de agosto en una corte en Estados Unidos, justo cuando iba a ser condenado por haber abusado sexualmente de un menor de edad.

De acuerdo a lo que confirmó New York Post, el acusado escuchaba la lectura de sentencia cuando, de repente, bebió un líquido desde un recipiente de plástico.

LeClair estaba acusado de cinco cargos por violación y abuso sexual de menores de edad. Pese a la gravedad de los hechos, se había mantenido en libertad condicional en la ciudad de Denton, del estado de Texas.

Según las versiones de testigos, lo más extraño del hecho fue el sujeto se había mantenido tranquilo hasta antes de la lectura de veredicto. No obstante, al escuchar al juez comenzó a beber el líquido.

Asimismo, quienes observaron el momento indicaron que se trataba de una botella de agua, pero su contenido a simple vista se apreciaba turbio.

Man convicted of child sexual abuse dies after prosecutor says he 'chugged' liquid in court as verdict was being read: A Texas man died Thursday shortly after being convicted of child sexual abuse. The prosecutor said Edward Leclair was seen drinking a… https://t.co/LT0aMtCeYn pic.twitter.com/rhSmqL5buH

