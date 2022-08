Uno de los últimos ‘hits’ de Netflix lleva por nombre El hombre más odiado de Internet, producción que cuenta la historia de Hunter Moore, sujeto que hace más de 10 años se proclamó como un ‘arruinador de vidas’ por la red.

Esto lo llevó a cabo a través de un sitio que creó en 2010 en la llamada deep web, llamado IsAnyoneUp.com, en el cual se dedicaba a publicar contenido pornográfico no autorizado.

Sus delitos comenzaron cuando subió a la red la foto de una mujer desnuda, con quien había estado saliendo en los últimos meses. El material hizo que las visitas a su sitio aumentaran explosivamente.

Desde ese momento Moore fue haciendo del chantaje y acoso una parte importante de su trabajo. El modo de operar era simple: ordenaba a hackers ingresar a correos electrónicos de posibles víctimas para obtener videos y fotos íntimas, tras eso venía la extorsión.

Ésta consistía en exigir altas cantidades de dinero a cambio de que el material no fuera publicado. Se dice que llegó a amenazar a celebridades en Estados Unidos.

De acuerdo a lo que publica Esquire, el sitio fue desactivado a inicios de 2012, aunque se cree que el ‘Hombre más odiado de internet’ obtuvo ganancias por cerca de medio millón de dólares, sólo en publicidad.

Tras eso, el sujeto fue detenido y acusado por los cargos de difusión de material pornográfico no autorizado, chantaje y acceso a material privado sin previo aviso. Por lo anterior estuvo dos años y medio en prisión.

¿Qué fue del Hombre más odiado de internet?

Hunter Moore dejó la prisión a finales de 2017 y, según ha asegurado en entrevistas, no a ha vuelto a irrumpir en la internet oscura. No obstante, aseguran sus cercanos, tampoco se ha mostrado arrepentido de lo que hizo hace una década.

Sin ir más lejos, en 2018 publicó su libro llamado ‘Is Anyone Up?!: The Story of Revenge Porn’, (¿Alguien dispuesto?: la historia de la pornovenganza) donde contaba anécdotas de los últimos años. La publicación ha sido prohibida en algunos estado de EEUU.

Asimismo, también ha tenido algunas apariciones polémicas en Twitter, dando consejos a sus seguidores. Sin embargo, sus cuentas han sido borradas en varias ocasiones.

“Algunos de ustedes me aman, otros me odian. Si quieres que me disculpe, bueno, no lo voy a hacer. No le debo nada a nadie. Una última cosa, si alguien te rompe el corazón, ten sexo con sus amigos. Los amo. Besos. Hunter Moore, indicó en una oportunidad.