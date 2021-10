Lo que parecía una luna de miel de ensueño acabó siendo una pesadilla en Ucrania, esto debido a que una bomba, que estaba enterrada desde la Primera Guerra Mundial, explotó en medio de amigos y familiares de los recién casados.

Se cree que la bomba fue provocada por una fogata que el grupo de 12 personas encendió para acampar por los Montes Cárpatos, cerca de Hungría.

La pareja, conformada por Lidiia y Norbet Varga, se casó a inicios de año, pero decidieron posponer su luna de miel hasta septiembre para poder celebrar con la familia de Lidiia en su país natal, Ucrania.

Es por eso que los novios optaron por dejar la idea del viaje de dos por explorar la naturaleza del país junto a la familia de la novia.

Su caminata acabó cerca de la frontera con Hungría, donde decidieron acampar en un prado con vistas al monte Hoverla, la montaña más alta del país.

Ahí la pareja y sus invitados decidieron encender una fogata, hasta que, repentinamente, una bomba explotó a su lado. Los fragmentos del explosivo impactaron contra Lidiia, quien logró sobrevivir al impacto y actualmente espera internada en un hospital a que sanen sus heridas.

“En un segundo sentí como si alguien hubiera tomado una piedra y me la hubiera arrojado a la cara, especialmente a la nariz”, contó la novia al diario británico The Sun.

De acuerdo a Lidiia, se escuchó un silbido y luego hubo “un silencio donde solo podía escucharme a mí misma”.

“Me di la vuelta, me cubrí la cara con las manos y comencé a orar. Entonces me di cuenta de que no era solo yo. Todo el mundo estaba gimiendo, todo el mundo tenía dolor”, narró.

En ese momento, su esposo, que trabaja como operador de radio, se encontraba en las carpas del campamento.

“Mientras empacaba mi equipo, oí el sonido de una explosión y los gritos rompieron el silencio. Corrí hacia la hoguera lo más rápido que pude, buscando a Lidiia”, relató el novio.

Lidiia sufrió heridas de metralla en el ojo izquierdo y en la cara.

También sufrió heridas en las piernas y en las manos, donde quedó un hueso expuesto después de que le destrozaran la piel y los músculos.

Sin embargo, la mujer tuvo que enfrentarse a otro hecho traumático: escuchar cómo su hermano Myroslav, de 29 años, agonizaba mientras esperaban una ambulancia.

“Lo único que lamento es no decirle que lo amaba”, compartió.

Myroslav y otro amigo de la familia fallecieron en la espera por los paramédicos.

¿Por qué había una bomba?

El bosque, que hoy es un punto turístico, se utilizó como campo de batalla en las dos guerras mundiales.

Se cree que la bomba provino de la Ofensiva Brusilov, la mayor operación militar del ejército ruso durante la Primera Guerra Mundial contra Austria-Hungría en 1916.

El artefacto habría quedado enterrado y en espera, pero el fuego que encendió el grupo la habría reactivado.

Tanto la novia como los demás que resultaron gravemente heridos llegaron al hospital siete horas después de la explosión.

Actualmente, Lidiia puede caminar, pero sigue en tratamiento. A finales de este mes, viajará a Hungría para un tratamiento ocular antes de regresar al Reino Unido. Como no contó con un seguro médico de viaje, la familia abrió una campaña en GoFundMe para pagar los gastos hospitalarios.