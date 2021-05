Un grupo de investigadores cree haber descubierto e identificado lo que podría ser el kit de tatuaje más antiguo del mundo: un conjunto de huesos de pavo cortados y afilados, excavados hace décadas en una antigua tumba de nativos americanos, hace entre 5.520 y 3.620 años.

Un nuevo y detallado análisis de estos artefactos ha permitido a los arqueólogos determinar que probablemente se utilizaban para tatuar la piel, lo que nos acerca un poco más a la comprensión de la historia de la modificación del cuerpo, sugiriendo que fue una práctica persistente entre los nativos americanos durante al menos 3.000 años.

El hallazgo sugiere que las tradiciones de tatuaje de los nativos americanos del este de Norteamérica se remontan a más de un milenio antes de lo que se pensaba. Ötzi el Hombre de Hielo, que vivió hace unos 5.250 años en Europa, muestra los tatuajes más antiguos conocidos, pero los investigadores no han encontrado ninguna de las herramientas utilizadas para hacer los tatuajes del Hombre de Hielo.

