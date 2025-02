BBC debió emitir disculpas públicas, luego de haber emitido un documental respecto a la vida de los niños en Gaza. Esto luego de confirmar que el narrador de la obra es hijo de un alto cargo del grupo palestino Hamás.

El documental ‘Gaza: Cómo sobrevivir a una zona de guerra’ fue retirado de la plataforma digital BBC iPlayer la semana pasada, después de que aparecieran informaciones al respecto de su narrador, un chico de 13 años que resultó ser hijo del viceministro de Agricultura en el Gobierno de Gaza, dirigido por Hamás.

“BBC News ha llevado a cabo una revisión inicial del programa. Hoy, el Consejo de Administración de la BBC fue informado de ese trabajo. Identificó graves errores en la elaboración del programa. Algunos fueron obra de la compañía productora y otros de la BBC, todos ellos son inaceptables”, declaró un portavoz de la cadena en un comunicado.

En la nota, la BBC “asume plena responsabilidad (por los errores) y el impacto que han tenido sobre la reputación de la corporación”, y pide “disculpas”.

A su juicio, el “incidente ha dañado la confianza” del público en la cadena, ya que, pese a que el documental fue realizado por una productora externa, es la BBC la que tiene “la responsabilidad editorial última”.

El portavoz aseguró que la productora británica Hoyo Films, responsable de la elaboración de la pieza, negó durante la producción cualquier conexión del niño y su familia con Hamás, pese a ser preguntados en repetidas ocasiones, pero finalmente se demostró que el adolescente era hijo del alto cargo islamista Ayman al Yazouri.

Breaking.

BBC accepts serious failings in the Gaza Hamas documentary. It has been pulled and will not be aired. The BBC takes full responsibility.

Those 500 media people who wanted it to be kept up sure look stupid now.

We see you. We will remember your names! pic.twitter.com/gBRYdOkvfQ

— David Collier (@mishtal) February 27, 2025