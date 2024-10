El panelista conservador Ryan Gidursky fue expulsado y vetado de CNN tras hacer comentarios ofensivos comparando al invitado musulmán, Mehdi Hasan, con un terrorista de Hezbollah durante una acalorada discusión en el programa de Abby Phillip. Gidursky relacionó a Hasan con explosiones en Líbano, generando una fuerte reacción. A pesar de disculparse, la conductora rechazó su actitud incivilizada. CNN se disculpó con Hasan, declarando que no toleran el racismo ni la intolerancia, y Gidursky ya no será bienvenido en la cadena, ante lo cual él respondió en redes sociales criticando al canal.

El panelista conservador, Ryan Gidursky, fue expulsado del panel de CNN y vetado de la cadena, tras realizar comentarios ofensivos contra el invitado musulmán, Mehdi Hasan, a quien lo comparó con un terrorista de Hezbollah.

Esto ocurrió la noche del lunes en el programa de Abby Phillip, donde se registró una acalorada discusión por el mitin del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.

Hasan en un momento dijo que “mi problema, según tengo entendido, es que nadie quiere decir nazi, es demasiado incendiario (…) pero si no quieres que te llamen nazi, deja de hacer…”.

Durante el debate, Gidursky, conservador y fundador del Proyecto PAC 1776, vinculado al partido Republicano, le dijo a Hasan “espero que no suene go off”, luego que el comentarista británico-estadounidense (Hasan) de izquierda apoyara los derechos de los palestinos.

Ryan James Girdusky crossed the line on @CNN NewsNight with @abbydphillip. After @mehdirhasan said hes in support of Palestines. Girdusky says “Hope your beeper doesnt go off.”

Phillip calls that out for being “out of pocket.” Girdusky replies: “then, I apologize,” backhandedly. pic.twitter.com/yPjIGH8Qdr — Michael Matthews (@mcm1071989) October 29, 2024

La referencia de Gidursky tiene relación con una serie de explosiones en Líbano durante septiembre, donde Israel atacó a combatientes de Hezbollah y dejó al menos 32 muertos y miles de heridos.

Por su parte, Hasan enfatizó en que apoyaba los derechos de los palestinos, pero no a Hamás, lo que llevó a Ryan Gidursky a realizar dicho comentario.

Inmediatamente, el resto del panel comenzó a levantar la voz y Hasan acusó a su contraparte de incitar a que lo mataran.

La conductora del programa, Abby Phillips, enfatizó en que “tenemos muchas conversaciones acaloradas en este programa, pero una de las cosas que no aprecio es cuando se cruza la línea”, indica Daily Mail.

Pese a que Gidursky se disculpó por su comentario, Phillip respondió que “agradezco la disculpa, pero no quiero una disculpa condicional por decir algo completamente incivilizado”.

El enfrentamiento entre Hasan y Gidursky continuó, sin embargo, la conductora se disculpó con Hasan y los televidentes.

La respuesta de CNN por panelista

“Quiero disculparme con Mehdi Hasan por lo que se dijo en esta mesa. Fue completamente inaceptable. Cuando retomemos la discusión, verán que Ryan no está en la mesa. Se cruzó una línea y no es aceptable para mí. No es aceptable para nosotros en esta cadena”.

Tras el retorno de la pausa comercial, tanto Hasan como Girdusky estaban fuera del panel. Un portavoz de CNN indicó a Daily Mail que Girdusky ya no será bienvenido en la cadena televisiva. En el caso de Hasan, a él sí se le invitó a volver, pero no lo hizo por opción propia.

La Directora Senior de Comunicaciones de Talento y Programación en CNN U.S, Shmrit Sheetrit, añadió en el comunicado que “no hay espacio para el racismo o intolerancia en CNN o en nuestro aire. Queremos fomentar conversaciones reflexivas y debates, incluso entre personas que discrepan profundamente, para explorar temas importantes y promover el entendimiento mutuo (…) pero no permitiremos que se menosprecie a los invitados o que se cruce la línea de la civilidad. Ryan Girdusky no será bienvenido de nuevo en nuestra cadena”.

La respuesta del comentarista conversador no se dejó esperar y respondió por redes sociales que “puedes quedarte en CNN si falsamente llamas a todos los republicanos nazis y has recibido dinero de medios financiados por Qatar. Al parecer, no puedes ir a CNN si haces una broma. Me alegra que Estados Unidos vea por qué se define CNN”.