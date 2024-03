Durante el pasado martes se dio a conocer el caso del periodista de televisión argentino Tomy Munaretto, quien se quejó en vivo de su bajo salario en la cadena Crónica TV.

Lo cierto es que, luego de aquel comentado momento, el notero fue despedido del medio de comunicación.

“Me acaban de echar del canal, esto yo sabía que iba a pasar. Además la abogada Patricia Dubor me dijo que ella personalmente se iba a encargar que no me contrataran en ningún otro medio de comunicación”, sostuvo en un video.

“Crónica” Porque “el canal del pueblo” echó al periodista que se animó a denunciar en vivo que lo tenían en negro y le pagaban $ 1.700 la hora extra. https://t.co/lmuKNvVecy pic.twitter.com/VV4XbcZ6Xu — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 5, 2024

Enojo en vivo de Tomy Munaretto

La situación ocurrió el pasado lunes, cuando Tomy Munaretto reaccionó de muy mala manera ante una broma de quien estaba conduciendo el programa en el estudio, a raíz de una entrevista que se estaba realizando en la estación de trenes en Buenos Aires.

Desde el estudio le habían señalado que debía “aportar” porque la entrevistada en el despacho tenía un bajo sueldo.

No obstante, Munaretto estuvo lejos de tomar para bien aquel comentario.

“¿Quién me dice que aporte, la producción?”, dijo el notero argentino que alguna vez se mostró favorable al presidente Javier Milei.

Y enseguida continuó: “Mandame la plata, porque con 1715 pesos la hora extra, Carlos, no puedo aportar”, revelando cuanto gana por su jornada laboral.

“No me alcanza. La chica que trabaja en casa me cobra 3 lucas, ¿como lo pago, explicame?. Aparte estoy en negro yo. No tengo vacaciones. No tengo aguinaldo. No tengo obra social. Pago 117 mil pesos de obra social, decime como hago para aportarle”, dijo Tomy.

Todo lo anterior mientras desde el panel incluso le gritaban para que parara.