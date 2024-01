El influencer y streamer argentino, Octavio Appo, más conocido como Oky, se ha ganado el repudio de los cibernautas tras viralizarse en redes imágenes de él golpeando a su novia, Sasha Ferro, con una pelota. El mismo había sido cuestionado, también, por haber lanzado al gato de la chica en otra ocasión.

En el registro compartido y masificado por Internet, puede verse al joven veinteañero insistir a su novia a jugar con una pelota de fútbol americano. La mujer le pide jugar a lanzar el balón con la mano, y no con los pies como él lo estaba haciendo.

A pesar de las constantes réplicas de la modelo, el streamer continúa pateando la pelota en su dirección, lo que termina con un fuerte pelotazo directo en la cara de Sasha.

Influencer argentino, Oky, es repudiado en redes

El otro video que ha causado el rechazo de la comunidad virtual hacia Oky ha sido uno que quedó registrado durante una transmisión en vivo del joven. En él, como se mencionó anteriormente, se ve cómo el influencer, que tenía en brazos al gato de su novia, lo lanza fuertemente hacia un costado.

Appo se refirió al tema en un video donde ofreció disculpas por el hecho (del felino). “Pido disculpas a la gente que se sintió ofendida por lo del gato. La realidad es que yo estoy stremeando todos los días, y el gato se mete entre los cables, por ahí me desenchufa el stream y es un embole (molestia)”, argumenta el joven en la grabación.

“Me tira los aros de luces y estaba jodiendo hace un montón de días. Siempre lo trato bien, bueno, la Sasha me salió a defender ayer que encima yo soy vegetariano, eso es verdad, pero no justifica, claramente. Y no, no soy ningún maltratador“, continúa en el video.

Tal como indica Oky, su novia salió en su defensa tras el hecho. “Dejen de exagerar y de sacar de contexto todo. Todo esto pasó por la pelea de ayer. Sino nada hubiera pasado. Sacan clips viejos para hacer mal. Porque no se preocuparon antes entonces? Es obvio lo que estan armando (sic)”, dice el mensaje de Sasha.

En redes, cibernautas también han masificado registros donde el creador de contenido le responde con gritos a su novia, por lo que el repudio contra el mismo no ha cesado.

"Oky": Por este video del streamer maltratando a un gato que se volvió viral. pic.twitter.com/7DfCOjdc6N — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 27, 2024

"Oky": Por este clip donde le tira pelotazos a su novia.pic.twitter.com/Msp277g4oF — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 29, 2024

“Oky” Porque al streamer también le están cuestionando el modo en el que trata a su novia. pic.twitter.com/lMgcOYFsFu — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 27, 2024

el pelotudo de Oky justificando por qué maltrató al gato, mamita querida pic.twitter.com/KtVCKC5d6c — ibuprofeno600cada8hs (@ibuprofeno006) January 28, 2024