Santiago Ford revela que no le dieron auspicios por pocos seguidores en Instagram: "Toqué puertas"

El medallista de oro indicó que le costó obtener auspicios a raíz de sus bajos seguidores en redes sociales. Actualmente tiene 117 mil.

Santiago Ford, medallista de oro en los Panamericanos, estuvo invitado el pasado jueves al matinal Tú Día, donde habló de su historia de vida y sus comienzos en Chile.

El atleta nació en Cuba y llegó a Chile ingresando por el norte, con apenas 20 dólares y buscando oportunidades para representar al país en competencias.

En este sentido, el joven de 27 años indicó que tuvo varios obstáculos en un comienzo. Esto relacionado con el financiamiento de su carrera.

En este aspecto, Ford aseguró que incluso marcas importantes no quisieron auspiciarlo, argumentándole en ese momento que él no tenía una gran suma de seguidores en sus redes sociales.

“Cuando llegué a Chile, toqué varias puertas y todas se me cerraron porque tenía muy pocos seguidores”, expuso.

“Las marcas más importantes del país no me dieron un no, pero me dieron a expresar que no porque no tenía seguidores”, agregó emocionado.

En efecto, él mismo sostuvo que antes del decatlón en los Panamericanos tenía poco más de 3.000 seguidores en Instagram.

Oro de Santiago Ford

Fue por ello que en el programa realizaron una dinámica para que el deportista llegara a los 100.000 seguidores, meta que alcanzó sin problemas.

Hay que señalar que Santiago Ford recibió la nacionalidad chilena en enero de este año, la cual fue otorgada “por gracia”.