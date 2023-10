El pasado lunes Hamas difundió un video que mostró que Mia Shem, joven de ascendencia chilena secuestrada desde Israel, estaba viva, aunque tenía una herida en el brazo.

En ese momento la muchacha envió un mensaje en video, el cual decía: “Sólo pido que me traigan lo antes posible a casa con mis padres, con mis hermanos”.

El abuelo de la mujer, Guillermo Zeev Scharf, tuvo un breve contacto con el matinal Mucho Gusto durante la mañana, donde no escondió su emoción tras saber que su nieta está viva.

“Sentí una alegría enorme para toda la familia, para la mamá, los hijos, la tía, para todos. No teníamos nada, ella salió a una fiesta la semana pasada, vimos videos de todos alegres y todo se cortó”, indicó al borde de las lágrimas.

“Ella vive con nosotros, es una muchacha con mucho talento, estaba haciendo un curso de tatuajes. Le gusta salir, vestirse bien, es una muchacha extraordinaria”, continuó.

Al-Qassam Brigades troops provide medical aid to Israeli Prisoner of War Mia Schem. She gives message to Israel that she is in #Gaza and hopes to reunite with her family. #Palestine pic.twitter.com/pvRgl3sKtH

— Muhammad Ibrahim Qazi (@miqazi) October 16, 2023