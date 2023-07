Solo tres días han pasado desde la situación que ocurrió en una tienda H&M de un centro comercial en Viña del Mar, donde un guardia agredió a un cliente. Este viernes, un usuario de TikTok viralizó el exabrupto que funcionario de seguridad tuvo con dos jóvenes.

En la mencionada red social el usuario se hace llamar ‘Felipe G’. Dentro del clip se observa que un muchacho comienza a grabar, supuestamente, dentro de una tienda de Ripley.

Tras eso aparece el guardia en cuestión, quien en un inicio los reprende y, posteriormente, les exige que dejen de grabar.

De esta forma, se logran escuchar frases como: “¿Qué mirai tanto, feo?” o “Ya camina no más. ¿Qué andai (sic) grabando?”.

De acuerdo a lo que sostuvo el usuario de TikTok, la situación ocurrió en el Mall Costanera Center.

@felipeigq Buenos dias ,¿que opinan de esto? . Los leo👀 ¡que tengan una buena jornada! ♬ sonido original – Felipe G

Guardia en centro comercial

De acuerdo a lo que sostiene La Cuarta, en uno de los comentarios una persona acusó al joven de estar “molestando al guardia”, pero este se defendió.

“Yo en ningún momento traté mal a nadie. Y no molesté a nadie. A mi sí me trataron mal y sí me molestaron. Y yo debería hacer una denuncia y no ustedes o ellos a mí”, indicó.

Sobre la situación ocurrida en Viña del Mar, desde H&M indicaron que desvincularon al guardia involucrado en las agresiones.