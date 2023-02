Una mujer llamada Carla Cofré dio a conocer una compleja situación vivida en los últimos meses, debido a que no ha podido inscribir a su hijo en el Registro Civil debido a que, hace más de un mes, éste nació en la calle en Rancagua.

La mujer sostuvo a Chilevisión Noticias que a inicios de enero concurrió hasta el hospital cuando completó las 40 semanas de embarazo, pero en ese momento le dijeron que volviera a su hogar debido a que no estaba con trabajo de parto.

El pasado 4 de enero comenzó con contracciones, por lo que le pidió a su pareja que la llevara hasta el recinto de salud. No obstante, el parto se aceleró y Dicson Andrade nació en la vía pública. La madre fue asistida por personal de salud que llegó minutos después en una ambulancia.

“Los paramédicos me cortaron el cordón umbilical y ahí recién me llevaron al Hospital, donde quedé internada hasta el 6 de enero. Me hicieron un chequeo y estaba todo bien”, explicó.

Los problemas iniciaron cuando quiso realizar el trámite para inscribir a su hijo en el Registro Civil. Esto debido a que no obtuvo el certificado de parto desde el recinto sanitario.

Hijo nació en la calle en Rancagua

Cofré aseguró que, en ese entonces, desde el Hospital le indicaron que no podían darle el documento debido a que el operativo no se había realizado en sus instalaciones.

“En el Registro Civil me dijeron que se tiene que abrir una investigación a lo largo de todo Chile para verificar que el niño no sea robado, lo que en teoría demora al menos 25 días. Pero pasó un mes y medio no pasa nada. Mi hijo va a cumplir dos meses y todavía no está inscrito”, explicó.

“Prácticamente se ríen y me dicen ‘cómo no va a tener nombre, si hasta a los extranjeros bebés les dan un RUT provisorio’. Me siento humillada, lo que pasó no fue agradable y no he tenido ninguna solución”, agregó.

Desde el Hospital de Rancagua sostuvieron que siguieron los protocolos y entregaron un documento llamado Epicrisis, donde se certifica que la paciente fue dada de alta tras dar a luz.

Por lo anterior, la mujer deberá asistir al Registro Civil este 17 de febrero, para iniciar los trámites de inscripción. Sin embargo, adelantaron que no se le puede asignar rut en el corto plazo.