Un sujeto fue arrestado en Estados Unidos tras descubrirse que dejó a su perro encerrado en un auto para ir a apostar en un casino de Las Vegas, en un día que la temperatura alcanzaba 45 grados Celsius.

De acuerdo a lo que reportó Fox News, la situación fue alertada por personal de seguridad del Bellagio Hotel & Casino, quienes habían visto el perrito de raza siberiano ladrando con desesperación desde el vehículo.

Por fortuna, el animal fue asistido a tiempo por personal del lugar, quienes debieron abrir el auto “por la fuerza” en aquel lugar.

“Había mucha saliva, él no podía respirar”, detalló una funcionaria.

Luego de dar el aviso en el interior del casino, el sujeto llegó hasta el lugar. Fue identificado como Raul Carbajal, quien quedó detenido por la Policía Metropolitana de Las Vegas.

WHAT NOT TO DO IN VEGAS:

On July 20, we got a call from security from a hotel & casino at 3600 S. Las Vegas Blvd. (The high temperature that day was 113)

Security spotted a puppy inside a locked vehicle on the top floor of the parking garage with its mouth taped shut around 3 pm pic.twitter.com/kmZJ9CcQyU

— LVMPD (@LVMPD) July 28, 2022