Una violenta pelea se vivió durante un programa de debate político en Ucrania, donde un periodista ucraniano golpeó a un analista que, inicialmente, se negó a condenar las acciones de Rusia en la frontera.

Se trata de un comunicador llamado Yuriy Butusov, quien consultó al legislador Nestor Shufrych respecto al actual conflicto entre los expaíses soviéticos.

Todo indica que Shufrych mostró una postura ‘neutral’ y evitó criticar a Vladimir Putin por haber aumentado el contingente armado en las cercanías con Ucrania.

Fue tras eso que Butusov se levantó de su asiento y le dio un golpe al parlamentario, quien segundos después se levantó y respondió con dureza.

Lo más curioso del caso fue que, luego del primer golpe, la audiencia del estudio aplaudió la acción protagonizada por el periodista.

🇺🇦A Fight broke out on a live TV show in Ukraine between Journalist Yuriy Butusov and parliamentarian Nestor Shufrych.

Ex-Prime Minister Yatsenyuk and Ex-President Poroshenko were present. pic.twitter.com/6BoNnoBPXp

— Ukraine War Report (@UkrWarReport) February 18, 2022