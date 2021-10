El pasado domingo 3 de octubre las principales ciudades latinoamericanas fueron escenario de marchas y recorridos, a pie o en auto, para manifestarse en favor de la vida y decirle “No al aborto”.

Cada localidad le impregnó su sello a las caminatas o acciones en ese sentido. Sin embargo, en México, la situación se escindió a un más entre los que apoyan la interrupción del embarazo, por decisión de la mujer, y los que rechazan el aborto en todas sus causales.

“A favor de la mujer y de la vida”, se denominó la marcha en Ciudad de México, capital de ese país, concentrando a unas 300 mil personas.

No obstante, la exposición de una menor de edad embarazada fue el objeto de las críticas férreas, por la forma en que se dio frente a una multitud.

Una polémica ecografía, “en vivo”

“Aquí está la pancita, aquí está el estomaguito. ¿Qué ven ahí? Está latiendo…”, asegura el médico que practicó la ecografía en vivo, generando los aplausos de los asistentes.

El profesional de la salud que realizaba la ecografía no estaba solo. Mientras pasa el ecógrafo en el estómago de la menor embarazada hay otro hombre detrás, tomando video de la situación. Otro, se mueve hacia afuera de la toma inicial.

En un inicio, habían 3 personas formando parte de la situación. Pero, sin duda, la “protagonista” era la adolescente que estaba siendo revisada en un procedimiento que se considera íntimo para cualquier fémina. Más si se trata de alguien que, siendo casi una niña, lleva un embarazo a cuestas como las dificultades de la adolescencia misma.

“Ahí está el corazón latiendo… Los pulmoncitos, a los lados. La parte que se ve brillosa, de nuestro lado derecho de la pantalla, es el cuerpo vertebral”, aseguraban.

Para esa etapa de la explicación médica, ya habían entrado más camarógrafos a la tarima. De hecho, la imagen se estaba proyectando en pantalla gigante para los asistentes.

“Eso que se ve grandote, con la vena grande, es el hígado…”, continuaba el médico en su narración.

Si ya es difícil entender la imagen de una ecografía de este tipo, el ambiente se sumaba. No obstante, este profesional de la salud ponía todos sus esfuerzos en lograr que los asistentes entendieran cuáles eran los órganos del bebé, también expuesto. “Nos vamos bajando otro poquito…”. Fueron las palabras previas a la muestra principal de este episodio.

Y es que, cuando se dejaron escuchar los latidos del corazón del bebé, estaban ya acompañando la escena dos activistas provida. Vestían los colores del movimiento y tenían su mano alzada, además de sus pañuelos celestes en señal de victoria.

Las críticas y la justificación de la escena

Durante la semana, aún en curso, se han suscitado diversas reacciones a la más reciente ecografía practicada a una mujer en una marcha antiaborto. La diferencia es que, la del domingo anterior no tuvo como madre a una mujer, en todo el sentido de la palabra. Se trataba de una menor de edad que fue expuesta ante la multitud.

En las redes sociales, incluso con usuarios fuera de México, se hizo sentir el descontento por ese último detalle.

Entre los reproches, que recordaban al autor del tuiteo, indicaron que a quien mostraron en la marcha era una menor de edad, violada y obligada a tener hijos. Estaban otros que llamaban a los promotores de la idea a participar de concentraciones para evitar los ultrajes a menores de edad en territorio mexicano.

“Las personas que solo ven la ‘ecografía’ en vez de una niña no mayor a 15 EMBARAZADA me dan miedo, sería más conmovedor que fueran a marchar para que una NIÑA no se encuentre en una situación de embarazo”, aseguró la usuaria de Twitter @castulool.

Las brujas del mar, es una organización feminista mexicana que también reaccionó, entre los miles de twitteros, a la publicación que hizo el usuario @YoDash, quien calificó su publicación de “conmovedora”.

“México es el país con mayor número de casos de abuso sexual infantil y embarazo adolescente a nivel mundial”, decía la primera parte de la queja, la cual se extendió al hecho de que la adolescente fue expuesta a un circo, en nombre las consignas de un movimiento.

La respuesta de pro-vidas y católicos: “Furia abortista”

Aciprensa.com, es uno de los medios de prensa asociados a la EWTN Global Catholic Network, la cual es descrita como “La cadena católica televisiva más grande del mundo”.

Fue precisamente en su sitio web, donde publicaron sus descargos ante las críticas que generó la exposición de la menor de 15 años en la marcha de la capital mexicana.

En su pieza informativa, que titularon “‘Ecografía “en vivo’ desata furia de abortistas y se hace viral”, sostienen que “la menor, que asistió al evento y subió al estrado de forma voluntaria, contaba con el consentimiento de sus padres para participar”.

Esta misma nota toma como referencia a la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México.

Aseguran que dicho mecanismo, que “es usado para justificar el acceso al aborto de menores de edad”, permite, también, que con 12 años de edad las personas tienen “derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva”.

Citando la misma cartilla, sostienen que a la edad antes referida hay un “derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad”, y, por lo tanto, pueden tomar decisiones como que un médico le realice una ecografía, tal cual ocurrió el pasado domingo.

La interpretación auténtica de este movimiento, que a su vez fustiga el uso de la cartilla por parte de sus contrarios (proaborto), los llevó a ser blanco de críticas tras hondear sus pañuelos celestes, obligándolos a reaccionar ante estas, pero para considerar que fue la mejor decisión a fin de garantizar el derecho a la vida.

Incluso destacaron que entre “la furia abortista”, se encontraban los descargos de un funcionario de gobierno mexicano, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), quien aseguró: “No hay nada de conmovedor en ver cómo realizan una ecografía a una adolescente embarazada, al contrario, es preocupante. No normalicemos este tipo de imágenes, no se trata de ideologías religiosas, sino de DERECHOS”.

No obstante, la aciprensa.com celebra que el video se haya viralizado de tal forma, pese a que los comentarios masivos están apuntando a un hecho concreto: la exposición de la menor de edad embarazada.

“Es hacer una cortina de humo para que no se vea la magnitud y dimensión de una marcha”, aseguró Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia.