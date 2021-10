Lo que debía ser un momento de romance terminó en una tragedia en Canadá, luego que una avioneta que desplegaba un cartel que decía “¿Te casarías conmigo?”, se estrellara en las cercanías de la ciudad de Montreal.

De acuerdo a lo que expresó la cadena CTV, producto del accidente un tripulante falleció, el piloto está internado con heridas de gravedad y la nave quedó destruida.

Según los primeros informes policiales, el avión partió desde la zona sur de la ciudad y se suponía que tardaría 10 minutos antes de pasar frente a los novios que estaban a la espera.

No obstante, los reportes aseguran que tuvieron problemas durante los primeros minutos de vuelo, hasta que finalmente se precipitó a tierra en las afueras de la urbe.

Por lo pronto, desde la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá indicaron que se iniciará una investigación para determinar responsabilidades.

Plane flying 'Will you marry me' banner crashes, killing one and

injuring another….

A marriage proposal ended in tragedy after a small plane towing a "Will you marry me" banner crashed on an island near Montreal. The passenger in the small, Cessna 172 .. pic.twitter.com/tQhf8raI66

— mkjpriyanshu (@mpriyanshu1982) October 5, 2021