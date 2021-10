Millie Taplin, cumplió recientemente 18 años. Es una edad para celebrar por lo alto. Tan esperada, con situaciones inesperadas como la que le toco vivir en la celebración de su mayoría de edad.

La residente de Southend-on-Sea, Essex, Reino Unido, no sabía ni por cerca lo que venía. Salió a un pub de la zona. Se trata del club Moo Moo. Hasta ese lugar llegó la joven, junto a un grupo de amigos para pasarlo en grande.

La celebración iba de lo normal, pero un sujeto se le acercó y le ofreció una copa (trago), que estaba hecha de vodka y limonada. Millie la aceptó, al calor del momento, sin sospechar nada, según consta en el medio español ABC, que cita al tabloide británico Mirror. Este último, ha tomado todos los detalles de lo sucedido a la joven.

“Tomé un par de sorbos de la bebida y fui al área de fumadores. Regresé y sentí que había bebido demasiado, y luego salí a la calle. Poco después, no pude hablar ni caminar mientras perdía el control de las piernas y las manos”, aseguró la joven. Lo demás, fueron sonidos de ambulancia y una madre desesperada acudiendo al hospital. La celebración casi termina en tragedia.

“Vale la pena compartirlo”: madre de Millie dispuesta a salvar a otras chicas

Claire, la madre de Millie, acudió a un hospital de la zona, al recibir un llamado de los servicios de emergencia, asegurándole que su hija estaba siendo atendida.

Al llegar al lugar, se encontró con una escena inesperada: su hija a la que describió a Mirror como “Congelada” y “Poseída”, en una cama de la clínica. Millie tenía los manos engarrotadas, no podía articular palabras, caminar o hacer otra cosa que no fuera retorcer su cuerpo.

“Es absolutamente horrible. Parecía poseída. La estaba mirando y pensé, ‘qué diablos le han dado’, porque nunca había visto algo así en mi vida. Estaba completamente congelada, sus manos eran como garras. Lo que me destrozaba era que ella sabía todo lo que estaba pasando, pero estaba congelada”, aseguró Claire.

Poco a poco, salían más detalles de lo que le había sucedido. Los médicos le dijeron a la madre de Millie, que esta habría recibido dos sustancias: “Una para paralizarla y otra para noquearla”. Así lo confirmó la mujer quien, luego de saber esos pormenores, tomó la decisión de publicar un video de su hija en los peores momentos de los efectos de la potente droga que un sujeto le suministró a su hija con fines perniciosos.

“Por muy perturbador que sea, si eso salva a una niña, solo a una, entonces vale la pena compartirlo. Nada puede prepararte para ver eso”, aseguró la mujer, cuya hija estuvo en esas condiciones por cerca de 5 horas. Afortunadamente los servicios médicos y la asistencia al hospital fue oportuna.

“Fue realmente aterrador. En mi cabeza estaba allí, pero en mi cuerpo no lo estaba. Nunca me había sentido así. No quiero volver a pasar por eso nunca más. Fue horrible”, declaró Millie, una vez recuperada del percance que se espera no le cause secuelas.

Del sujeto que le causó el perjuicio, aún no se tiene rastro. Por el momento, el video publicado por Claire está haciendo su parte para que padres e hijos, tomen conciencia de lo que puede pasar allá afuera si no se está atento a este tipo de situaciones.

España y la investigación por mujeres drogadas en pubs

Tras la pandemia, Europa parece recuperarse día con día, pero en la noche ese avance es también notorio durante la asistencia al pub de moda en ciudades como Murcia.

La policía local está investigando lo que ocurre particularmente en uno de los clubes nocturnos, conocido como Zigzag, luego de varias denuncias hechas por redes sociales, entre estas, la de una joven que relata lo sucedido recientemente, según retoma el medio local murciaeconomia.com.

“El pasado jueves 23 (septiembre) me drogaron, seguramente echándome algo en la bebida, en un pub del Zigzag. Le pasó a más gente en el mismo sitio y pensábamos que era alguien de nuestra fiesta. Pero lo alarmante es que les pasó a más chicas y en diferentes pubs del Zigzag”.

DIFUSIÓN POR FAVOR. El pasado jueves 23 me drogaron, seguramente echándome algo en la bebida, en un pub del Zigzag. Le pasó a más gente en el mismo sitio y pensábamos que era alguien de nuestra fiesta. Pero lo alarmante es que les pasó a más chicas y en diferentes pubs del Zigzag — helen (@missmaddy___) September 25, 2021

Otra joven a la que cita dicho medio, asegura que, tras acudir al mismo pub y beber en el lugar, experimentó “temblores, sudoración extrema… vamos, que me encontraba fatal”.

Las autoridades locales les han solicitado que se presenten a realizarse los exámenes necesarios para determinar si han sido drogadas con alguna sustancia ilícita y, de ser así, qué tipo de droga podrían tener en el organismo, a fin de deducir responsabilidades.

Se trata de salvar vidas, tal como lo pretende hacer Clare, madre de Millie, al publicar el video en el que su hija estuvo “Congelada” y “Poseída”, largas horas, presa de una sustancia ilícita, en su primera salida a un pub y por culpa de un sujeto que la hizo ingerirla, con fines perjudiciales.