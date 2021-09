Una influencer brasileña llamada Bianca Andrade ha generado polémica en su país al anunciar que no le asignará género a su bebé recién nacido, debido a que prefiere esperar hasta que él (ella) madure lo suficiente para definirlo.

Andrade es una de la grandes celebridades que tiene ese país, con un total de 16 millones de seguidores en Instagram y dos programas en televisión.

Durante el último tiempo la mujer de 33 años se había volcado a redes sociales para documentar su embarazo, hasta que en julio pasado nació Cris.

Hace un par de semanas la propia influencer sostuvo que va a criar a su bebé “sin imponerle un género”, por lo que lo vestirá con prendas unisex.

“Mi bebé tomará esta decisión cuando tenga la madurez necesaria para hacerlo”, detalló Andrade en conversación con la revsista brasileña GQ.

La mujer sostuvo que esta idea surgió de parte de su esposo, un YouTuber brasileño llamado Fred, quien tuvo una experiencia en su familia, ya que su hermana es no binaria.

“Cuando nos enteramos del embarazo, estábamos súper emocionados y queríamos hacer de todo. Incluso un festejo para cuando supiéramos el sexo de Cris”, indicó Fred.

“Cuando le contamos esto a mi hermana, ella dijo: ‘¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué necesitamos celebrar el género y no solo celebrar a la persona?’. Ella me dijo esto de una manera muy ligera y me hizo pensar”, agregó.

“Entonces, Bianca y yo llegamos a una conclusión: para nosotros, no importa si nace un niño o una niña. Por eso elegimos el morado para su habitación y su vestimenta, que es una mezcla de rosa y azul, es mi color favorito y Bianca también tiene una fuerte conexión con ese color, así que fue perfecto”, concluyó.

Si bien la situación generó críticas, la mayoría de los fans del matrimonio celebraron la decisión que tomaron.