Fue en noviembre de 2015 cuando la vida de la brasileña Lara da Silva cambió para siempre. En ese entonces protagonizó una pelea a la salida de su colegio, la cual concluyó con ella diciendo la frase “¿Ya terminaste Jéssica?”.

A casi seis años de aquello Lara, que actualmente tiene 18 años, dio una entrevista en la que expuso que su vida se arruinó tras la creación de aquel meme.

“Es algo que no acepté del todo. Si lo pienso demasiado, me enferma. No es algo que me guste, pero es algo que pasó, no hay vuelta atrás”, indicó a la BBC.

En este sentido, Da Silva reconoció que fue víctima de bullying, dejó el colegio, se autolesionó en varias ocasiones y ha estado bajo observación de psiquiatras.

“Después de la primera vez, se convirtió en una adicción. Me cortaba más y más profundamente y en más lugares. Cuando pasaba algo, como cuando veía a alguien burlándose de mí en la calle o pasaba algo que me entristecía, me cortaba”, contó.

Sin ir más lejos, en los años venideros las dos jóvenes que estuvieron en aquel registro iniciaron acciones legales contra los canales de televisión que lo difundieron.

El caso sigue siendo tratado por una corte de Sao Paulo. Las demandante exigen una indemnización por daños morales y materiales.

“Nadie me preguntó cómo me impactó todo esto. Tengo marcas que no cambiaron mi vida en absoluto. No me hice rica ni pobre. Sólo tengo una marca”, indicó Lara.

Por lo pronto, la joven asegura que ha logrado estabilizarse luego de tomar un tratamiento médico en 2019, aunque de momento descarta volver al colegio.

Sin ir más lejos, entre sus actividades diarias se encuentran el cuidado de adultos mayores y ser encargada de limpieza en un centro comercial.