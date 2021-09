En los últimos días, una de las figuras del espectáculo y la política que más han llamado la atención al otro lado de la cordillera es Cinthia Fernández, celebridad argentina que ha dado de qué hablar con su campaña política.

La joven de 32 años, quien aspira a ganarse un espacio como candidata a diputada por el partido de ultraderecha UNITE, compartió una dura reflexión en su cuenta de Instagram que no dejó a nadie indiferente.

Con su osada campaña, la panelista de TV dio un paso adelante en la cuenta regresiva de las próximas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), las cuales se celebrarán en el país trasandino el domingo 12 de septiembre.

Pero, ¿Quién es la precandidata a diputada que tiene a todo el mundo hablando más allá de la Argentina?

Sus inicios en la TV

Con sólo 18 años, una joven Cinthia dio sus primeros pasos en la pantalla chica argentina en el estudio del programa ShowMatch, en el año 2005.

En ese entonces, junto a otras famosas locales como Vicky Xipolitakis se la jugó, armada de un short de jeans y una musculosa de animal print, para convertirse en la apetecida Miss Match.

Desde entonces no ha parado. En 2007 se convirtió en una de las figuras del reality Gran Hermano Famosos, donde vivió varias polémicas con sus compañeros. Una de las más recordadas fue su pelea con Carlos Nair Menem, la cual terminó con la bailarina cortándole la ropa al hijo del expresidente argentino con una tijera.

Siempre se mantuvo en la palestra mediática, lo que tras su paso por el reality le dio un pase a otro espacio televisivo: Bailando por un Sueño.

Posteriormente fue figura de Patinando, conducido por el reconocido presentador Marcelo Tinelli, donde fue una figura recurrente dados sus dotes para el baile, participando en cinco temporadas entre 2011 y 2019.

Espacio para el amor

Pero junto con disfrutar de una gran carrera profesional, en 2013 la joven se convirtió en madre por primera vez producto de su relación con el futbolista Matías Defederico, con quien tuvo a las mellizas Charis y Bella. Un año después la pareja recibió a su tercera hija, Francesca.

Pero pese a que muchos pensaron que Cinthia por fin había encontrado la estabilidad, bajándole el ritmo a las constantes polémicas que la hicieron famosa años antes, lo cierto es que los conflictos se mantenían vigentes pero a nivel personal.

Así lo dieron a conocer programas de la época, luego que la madre de Defederico, Analía, revelara la pésima relación que tenía con su nuera.

“No veo a mi hijo hace un mes y medio. Estoy bloqueada por Cinthia y por mi hijo. Él cambió desde que está con Cinthia. La última vez que fuimos en familia a la casa, ella nos recibió con una remera que decía ‘son todos una mierda’ y decidimos no ir más”, contó la madre en 2015, según lo consignado por el medio Infobae.

Tras enfrentar varios problemas, a principios de 2018 la pareja se separó. En la oportunidad, Fernández volvió a mediatizar su vida contando pormenores de la separación, afirmando que estaba furiosa con la actitud de su expareja de hablar sobre los conflictos que habían tenido.

Pese a la pena y los malos ratos, la bailarina logró salir adelante airosa tras dedicarse de lleno a sus hijas y las galas de ShowMatch, además de su trabajo como panelista del programa de TV Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Fernández a la política

A mediados de julio de este año, los medios trasandinos comenzaron a circular la noticia de que Cinthia se lanzaba como figura política.

Lo hizo de la mano de UNITE, partido de ultraderecha que se caracteriza por ser contrario al aborto.

Tras dar a conocer su precandidatura en redes sociales, Cinthia comentó a sus seguidores que se lanzaba a la política con el fin de darle voz y pelear por los derechos de las mujeres que están solas.

“Y sí, yo voy a pelear por los derechos de los chicos de esas mamás que hacen malabares y dan la vida por ellos, así como también la minoría de hombres que sufren esta situación, quiero que se sientan identificados desde el vamos”, señaló mediante un post de Instagram.

A ello, agregó que quiere “hacer todo lo que un político no hace, desde el gesto mínimo hasta pelear por las cosas que a ellos no les importan, no se ocupan, y no son negocio, como ha de ser todo lo relacionado a los chicos… ¿saben por qué? porque no votan. Pero se olvidaron que las mamás votamos. Quiero ser una molestia para ellos para que de una vez por todas se preocupen y ocupen de los temas de familia”.

El audaz desnudo de Fernández

Precisamente, en medio de su campaña política la bailarina dio un audaz paso que no pasó inadvertido para nadie.

A través de su cuenta en Instagram, el pasado 24 de agosto la precandidata compartió una imagen con un desnudo suyo tapado por la frase “¿Qué es más grave?”, la cual acompañó con un potente mensaje.

“¿Qué es más grave? ¿Verme en pelotas a mí o que estos políticos te dejen en pelotas a vos? Dejen de juzgar… VAYAMOS A LO IMPORTANTE. Demasiado revuelo con mi cuerpo”, comentó.

Si bien la modelo sacó aplausos con su movida política, la cual superó los 140 mil ‘Me Gusta’, otros no la vieron con buenos ojos e incluso la acusaron de desnudarse para sacar votos. Ante ello, la joven respondió en la misma plataforma virtual.

“Justamente era lo que quería provocar, que salte toda esta porquería de la cual nos jactamos que estamos avanzando (…) Actitudes cómo está restan, porque la violencia y la política de género también son importantes de resolver”, fue parte de su descargo.

Cabe destacar, que ésta no es la primera polémica de la precandidata en el período previo a las elecciones. Días antes de publicar su desnudo, Cinthia compartió un video bailando en ropa interior en el que declaró: “Volví como loca del ensayo y antes de bañarme metí challenge. Y lo hice en bombacha así les molesta más a las feministas truchas”.

Lo cierto es que, a sólo días de las elecciones PASO en Argentina, la bailarina no pasa desapercibida ante los votantes. Sólo el tiempo dirá si su jugada política rindió frutos, o si fue la antesala de su derrota en los comicios.