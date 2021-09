Medios internacionales dieron cuenta de una situación casi surrealista ocurrida en Afganistán el pasado lunes, luego que un presentador de televisión leyera un mensaje en vivo al país rodeado por talibanes armados.

De acuerdo al diario inglés Independent, el comunicador fue identificado como Mirwaiz Haidari Haqdost, quien es moderador del programa político del canal Afganistán TV.

Reportes internacionales indican que esa tarde un grupo de talibanes ingresó al edificio del medio de comunicación y pidieron expresamente hablar con él.

Al parecer los hombres habrían obligado a Haidari Haqdost a leer una declaración hacia todo el país.

With armed Taliban fighters standing behind him, the presenter of Afghan TV's Peace Studio political debate programme says the Islamic Emirate (Taliban's preferred name) wants the public to "cooperate with it and should not be afraid".pic.twitter.com/rclw3P9E7M

— Kian Sharifi (@KianSharifi) August 29, 2021