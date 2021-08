Este domingo 8 de agosto se conmemoró un nuevo Día del Niño, fecha que fue dispuesta por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo para este año.

La instancia tiene relación además con la fecha que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, que la Unicef fija para el 20 de noviembre de cada año.

Como cada año, este festividad fue aprovechada por las familias para regalar, festejar y pasear junto a sus hijos más pequeños, por lo que parques a lo largo de Chile y centros comerciales se llenaron, pese a la pandemia.

No obstante, junto con lo anterior en redes sociales ya comienza a tomar forma una divertida petición, expuesta en su mayoría por jóvenes mayores de 18 años que no tienen hijos, la cual tiene relación con cambiar la intención de esta jornada por el “Día del Hijo”.

De esta forma, en redes sociales ya hay muchos hablando de este tema, asegurando que “es injusto que padres reciban regalos durante toda la vida, mientras que sus retoños sólo se ven beneficiados durante la infancia”.

A continuación algunos reclamos:

A mí ya me dieron el regalo del día del niño, aunque en mi casa lo cambiamos al día del hijo, porque no me querían comprar nada porque ya no soy niña,y ustedes pobres que onda ?

— Chiara (@alvarez_chiara) August 8, 2021