Medios en Argentina dieron cuenta de un doloroso hecho ocurrido en un pueblo llamado San Justo, donde se registró el asesinato del dueño de un almacén a manos de un comprador.

De acuerdo a lo que informa Clarín, el delito sucedió el pasado sábado y el homicida fue identificado como Matías Andrade, que esa noche acudió hasta el negocio para comprar alcohol.

La policía reveló que Andrade en ese momento se encontraba en estado de ebriedad y consumió dos latas de cervezas. Tras eso, indicó, quiso irse sin pagar lo que había bebido.

No obstante el dueño del lugar, cuyo nombre era Silvestre Reynaldo Quiroz, se negó a dejarlo ir sin haber cancelado las cervezas. Ante esto, el sujeto le habría indicado que pagaría al día siguiente, pero el vendedor continuó con la negativa.

Segundos después inició una pelea entre ambos, la cual terminó con el crimen. Según la investigación policial, el almacenero fue golpeado con un ‘nunchaku’ y apuñalado.

De acuerdo al citado medio, aquel hecho fue visto por al menos cinco personas, las cuales trasladaron a Quiroz hasta el hospital Balestrini de Ciudad Evita, donde falleció horas más tarde.

Por su lado Andrade fue capturado luego de haber escapado de la ciudad en un auto que robó a una persona de 68 años. En ese momento su cuerpo estaba con varias manchas de sangre.

Los archivos aseguran que en una primera instancia el sujeto se negó a declarar, asegurando que: “Estaba muy drogado y no me acuerdo de nada”. No obstante, horas después confesó su crimen.

Los hechos además quedaron registrados en una cámara de seguridad que estaba frente al negocio. De momento el fiscal del caso imputó los crímenes de homicidio agravado y robo calificado con uso de armas.