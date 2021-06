Un hecho tiene conmocionado a la ciudad de São Paulo en Brasil, luego de que un joven fuera asesinado en una barbería. Según reportan las autoridades locales, el atacante, quien iba encapuchado, disparó tres veces a la víctima muriendo en el lugar.

De acuerdo a la Policía Civil de São Paulo, la muerte del joven identificado como Gabriel Carvalho García, de 22 años, habría ocurrido a eso de las 18 horas, hora donde el delincuente se habría acercado a la víctima, “quien estaba de espaldas y sentado en la silla de la barbería, mientras esperaba que le cortaran el pelo. Luego, el hombre le disparó al joven al menos tres veces en la cabeza y huyó sin quitarle nada a la víctima”, según detalla el informe policial que recoge el medio brasileño Globo.

Según su pareja, el hecho se debe a un ataque homofóbico, razón por la cual decidió postear la historia y un usuario decidió escribirle directamente a Miley Cyrus, debido a que Gabriel era un gran fan de la cantante.

“Hola Miley, este es Gabriel. Era un gran admirador tuyo, brasileño, y recientemente perdió la vida a causa de la brutalidad. Homofobia. Te amaba mucho”, dice el tweet de Cassidy, quien decidió compartir la historia del novio de Gabriel en sus redes.

@MileyCyrus @MileyOfficial Hey Miley, this is Gabriel. He was a huge fan of yours, brazilian, and recently lost his life to brutality. Homophobia. He loved you very much. Get to know him a little bit more: #JUSTIÇAPORGABRIEL pic.twitter.com/dhRi0Pu3Mg

Ante esto, la cantante respondió a través de su Twitter diciendo que “Me siento devastada al descubrir que un smiler ha perdido su vida brutalmente debido al odio, al juicio y a la injusticia. Llamar a esta acción como “homofobia” querría decir que el atacante “sentía miedo” de la gente queer. Lo que es una mierda. Ese corazón humano estaba lleno de odio y rencor”.

El hecho, que se enmarca en medio de la conmemoración del mes por el orgullo LGBTIQ+, generó diversas opiniones y reacciones entre los usuarios, quienes manifestaron que “esto no puede seguir ocurriendo”.

Por su parte, Miley Cyrus quien abiertamente ha luchado por los derechos de las divergencias sexuales y quien se declaró pansexual, continuó su hilo en la plataforma diciendo que “Esta es exactamente el porqué de la importancia de mi misión de luchar contra este tipo de crueldad con amor, aceptación y libertad, es una de mis mayores prioridades y es el propósito de mi existencia en el planeta. No puedo imaginarme que esto le ocurriese a uno de mis mejores amigos”.

I am devastated to find out a smiler has brutally lost their life due to hate, judgment, and injustice! To call this disturbing action “homophobia” would mean that the attacker had a “fear of” queer people. Which is fucking bullshit. This humans heart was full of HATE and ANGER. https://t.co/8mrIe2UtOx

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 26, 2021