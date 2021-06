Ángel Ariel Ustares de 34 años se encontraba cesante, por lo que decidió pedir trabajo en la calle junto a su pequeño hijo de cinco meses.

Su caso conmovió a las personas que lo vieron, y una de ellas decidió publicar su caso junto a una fotografía de él a través de redes sociales.

Él y su esposa Laura debieron pedir limosna para poder alimentar a sus dos hijos y poder entregar su currículum a quien se lo pudieran ofrecer, mientras se quedaban fuera de un banco en la ciudad de Palermo, Argentina

El hombre, albañil y mecánico de profesión, logró su cometido luego de pasar semanas en la intemperie. Una mujer, llamada Sandra Tolosa, se acercó a Ángel para preguntarle por qué estaba allí. Luego de contarle su historia, la mujer decidió sacarle una fotografía para subirla a sus redes sociales y ayudar al hombre a encontrar un trabajo que lo sacara de la calle, según informa Infobae.

“Ángel y su familia están en la calle. Vi su currículum junto al bebito de 5 meses y le pregunté que hacía. Llorando me contaba que es albañil y mecánico. No consigue trabajo. Quizás viralizando lo podamos ayudar. Me dijo que no quiere bajar los brazos por su hijo”, escribió Sandra junto a una fotografía que posteó en su cuenta de Facebook.

En sólo unas horas la publicación había sido compartida varias veces, llegándole al hombre de 34 años ofertas laborales.

Agustina Lemucchi, una reclutadora IT de 25 años, compartió esta historia en su perfil de Linkedin. “A los 15 minutos de mi posteo, me escribió un hombre que estaba dispuesto a ir a buscarlo y darle dinero. Viajó 40 minutos en moto y cuando llegó, me puso en contacto con Ángel”, señaló a Infobae.

“Le dije (a Ángel) que tenga esperanza, que a más tardar el día de mañana le íbamos a conseguir trabajo. Pero los méritos no son solo míos, al contrario, creo que solo fui un puente para que el objetivo se cumpla”, agregó la joven.

No obstante, ofertas laborales no fue lo único que recibió Ángel. Algunas personas le ofrecieron regalarle una canasta de alimentos, mientras que otro ofreció regalarle un celular para que pudiera recibir ofertas de trabajo.

Su caso llegó incluso a instituciones gubernamentales que lo ayudaron a regularizar su situación, para poder adquirir beneficios como trabajador.

Finalmente, Ángel consiguió trabajar como mecánico en una reconocida marca francesa de automóviles. Además, obtuvo el dinero suficiente para al menos poder asegurarse un mes más en la pensión donde reside junto a su familia, de acuerdo a información que recoge el medio antes citado.