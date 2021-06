El covid-19 ha costado millones de vidas en el mundo, y a pesar de eso, todavía son muchos los que cuestionan su veracidad o se niegan a vacunarse. Dos nuevas víctimas del virus fueron una abuela argentina de 78 años y su nieto de 25, quienes murieron con tres días de diferencia en Argentina.



María Celia Staffa de Jury falleció el pasado 9 de junio en el Hospital Pasteur de Oncativo, en la provincia de Córodoba. Su nieto, Agustín Jury, en tanto, la siguió el 12 del mismo mes y en el mismo centro hospitalario.

Aunque no se conocen detalles de cómo se contagiaron, la noticia golpeó fuertemente a la comunidad de Oncativo, una pequeña ciudad que cuenta con sólo 13 mil habitantes.

“Es algo que no le deseo a nadie”

Previo a la muerte de ambos, Guillermo Jury, el hijo de la mujer y padre del joven, escribió un extenso mensaje en redes sociales, llamando a tomar conciencia sobre la enfermedad.

“La recuperación no es solamente 14 días no… la debilidad dura mucho tiempo y deja muchos problemas post-covid: olvidos, pulmón doliendo, visión más limitada, audición y olfato comprometidos, mucho cansancio. Y tantos otros problemas que se han descubierto poco a poco”, comenzó.

“Decían que no nos alarmáramos, que era cuestión de higiene, que esto nos iba a hacer mejores personas, pues no es así… algunos no saben la tristeza e impotencia de pasar por eso o ver a un ser querido enfermo y tú no poder hacer nada”, añadió. “La gente es tratada como una bomba andante. Pocos se ponen en su lugar, es algo que no le deseo a nadie”.

Asimismo agregó que “quienes lucharon o siguen en la lucha contra el COVID no merecen ser discriminados. Este virus separó familias, amigos y como sociedad está sacando lo peor de la gente. No olvidemos que un paciente COVID es un ser humano, que muchas veces ni siquiera sabe cómo contrajo el virus y está luchando por su vida. Comprensión con las familias que son paciente COVID, no tratemos como bichos extraños.. Son seres humanos librando una batalla“, cerró.

Más tarde, Guillermo volvió a la red social para despedir a su hijo y madre. “Dicen que solo mueren los que se olvidan y vos vas a vivir siempre en mí”, escribió.