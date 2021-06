Medios en México dieron a conocer la historia de una familia de la ciudad de Apocada, Nuevo León, la cual celebró el cumpleaños de sus dos hijos con algunas complicaciones. En un inicio nadie llegó a la fiesta, pero tras un llamado de Facebook todo cambió.

De acuerdo al diario El Universal,la protagonista del hecho fue una mujer llamada Montserrat Calamaco Mireles, quien el pasado 13 de junio celebró el cumpleaños de sus hijos Gerardo (5) y Asís (4), para lo cual había contratado juegos inflables.

En su testimonio, la mujer sostuvo que la invitación era ese día desde las 18:00 horas, en una celebración que se extendería hasta las 23:00 horas.

No obstante, pasada la hora de inicio todos notaron que los invitados no estaban llegando. Ante la desazón de sus hijos, Montserrat decidió hacer un llamado desesperado por redes sociales.

“Son casi las 7 pm y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gera y Asís (todos con alguna excusa o simplemente esta muy lejos)”, indicó.

“Si no me hablan o me conocen no importa, si gustan venir el brincolin (fiesta) estará hasta las 11 pm. Tengo chillidog, frituras y pastel. No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen “amigos” como ellos me dicen”, agregó.

Para fortuna de la familia, aquel llamado comenzó a viralizarse con gran rapidez y pasadas las 19:00 horas comenzaron a llegar las primeras personas.

La publicación fue tan exitosa que a las 20:00 horas la familia registró un total de 500 personas en el cumpleaños, entre niños y padres que quisieron compartir.



“¡Les agradecemos infinitamente Diego GR (esposo) y yo! Vienen llegando gente, la fiesta no está sola, les agradezco mucho el apoyo que nos dan”, sostuvo la madre en Facebook, mostrando además fotos de lo que fue la celebración.

En conversación con el medio Info 7, ella sostuvo que junto a su esposo trabajaron horas extras para costear los juguetes y la comida, para ver felices a sus dos hijos.

“Estoy tan agradecida con todos. No tengo palabras, que dios les multiplique todo. El tiempo, los detalles que tuvieron con mis niños”, expresó.