Otro cuento del tío que tuvo éxito. Esta vez el afectado fue un hombre argentino que sólo quería vender un sillón que ya no usaba.

Se trata de Juan Pablo, quien nunca se dio cuenta de que estaba siendo víctima de una estafa y le robaron 100 mil pesos argentinos (cerca de 760 mil pesos chilenos).

Según contó el hombre a un canal argentino, decidió publicar en un sitio de ventas un sillón que ya no estaba en uso en 12 mil pesos argentinos (alrededor de 90 mil pesos chilenos). Al poco tiempo de haber hecho la publicación, se contactó con Juan Pablo un hombre que parecía ser de Córdoba, lugar de residencia del estafado.

Comenzaron las conversaciones con el supuesto comprador a través de WhatsApp, y cuando llegaron a un acuerdo, el ladrón le dijo que su esposa le transferiría el dinero para cerrar el negocio. “Juan, ahí mi esposa te hizo la transferencia. Yo estoy trabajando. En un ratito hablamos, así coordinamos bien”, escribió el victimario.

Sin embargo, desde ahí la historia tuvo un giro poco favorable para Juan Pablo. Al rato le llegó un extraño mensaje de su comprador. “Juan escúchame, me puedes atender por favor que mi esposa… hubo un error. Te mandó dinero de más. Por favor atiéndeme”, dijo el ladrón.

El comprador le dijo a Juan Pablo que por equivocación “su esposa” había agregado otro cero al momento de la transferencia, dejando el monto en 120 mil pesos. Junto a eso, el ladrón también le envió los comprobantes bancarios y en un acto de bondad, el afectado decidió devolverle el monto “sobrante”. “Entras de una manera tal que uno termina sintiendo lástima y terminas haciendo los pasos que él te va indicando”, relató el afectado.

“Me agarró en un momento desprevenido. Jamás vas a pensar que de la nada te va a aparecer este tipo de situación. Uno trata de actuar de buena fe para solucionar un problema a la persona que me iba a hacer la compra y en realidad me estaba estafando”, agregó a Telenoche.

Cuando se dio cuenta de todo, intentó llamar al banco y deshacer la transacción, pero al ser fin de semana no tuvo éxito. Intentó hacer una denuncia pero la policía no quiso ver su caso. “Me atendieron con mala predisposición y quedé más angustiado. Me dijeron que tenía que ir al banco. Me acerqué al banco. El gerente me dice que haga la denuncia y así me tomaban el reclamo. Volví a la comisaría, me tomaron la denuncia y volví al banco y expliqué la situación”, señaló.

Sin perder las esperanzas, la víctima decidió contactarse con el ladrón, pero este sin bloquearlo de la aplicación, le respondió a través de un mensaje que “ya se te va a pasar Juancito, escúchame. Bueno, estoy disfrutando de tu platita, así que muchísimas gracias. Nos vemos”.

Sobre su dinero, la víctima aún no la puede recuperar y personal de investigación dijo que se podría tratar de una banda dedicada a las estafas virtuales, que además utilizan celulares que son casi imposibles de rastrear. “Al menos que esta denuncia sirva para que no le pase a nadie más”, concluyó Juan Pablo.