Medios en Estados Unidos dieron cuenta de una delicada situación, luego que dos niñas, de nueve y cuatro años, protagonizaran un choque de auto en una carretera de California, la madrugada del pasado lunes. El vehículo era del padre de las pequeñas y fue sustraído por ellas.

De acuerdo a lo informado por la revista People, el Departamento de Policía de West Valley City informó que el vehículo había chocado a una velocidad de 30 kilómetros por hora contra un camión, que estaba estacionado en la orilla de la pista.

Los efectivos llegaron hasta el lugar media hora después y encontraron que una menor de nueve años estaba en el asiento del conductor, mientras que su hermana menor estaba en la zona trasera.

En el informe se detalló que nadie resultó con heridas, lo que se debió en parte porque las niñas ocuparon el cinturón de seguridad.

“Las niñas condujeron unos 16 kilómetros desde su casa en West Jordan, a través de la autopista, antes de que condujeran en sentido contrario por una rampa de salida de la autopista y chocaran de frente contra un camión”, expusieron.

Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC

— WVC Police (@WVCPD) June 2, 2021