Una mujer en Estados Unidos está siendo investigada luego de protagonizar un confuso hecho en la ciudad de Houston. El pasado martes, hirió de bala por error a su hijo de cinco años, al querer dispararle a un perro de raza bóxer que corría por la calle.

De acuerdo a lo que expone la cadena ABC, ese día Angelia Mia Vargas daba un paseo en bicicleta con su hijo por un vecindario cuando el can, de seis meses de edad, comenzó a correr desorientado por la calle.

Testigos del hecho indicaron que la actitud del animal habría asustado al menor de edad, por lo que la mujer le disparó en tres ocasiones con una pistola de calibre pequeño.

La situación se agravó porque una de las balas, que iba dirigida hacia el perro, terminó rebotando en el pavimento e hirió en la zona estomacal al pequeño.

El niño fue trasladado hasta un hospital con heridas leves, las cuales no comprometen su estado de salud, mientras que el animal se encuentra ileso.

An ABC13 exclusive from @ABC13Miya: A woman riding a bike with her son shot a homeowner's Boxer puppy. She missed, hitting her 5-year-old son instead! The mom is now charged with deadly conduct. https://t.co/KMXwA1SQuP pic.twitter.com/UgOPoiQ3N2

— ABC13 Houston (@abc13houston) June 2, 2021