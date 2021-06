Una profesora de una escuela de la localidad de Quilmes, Argentina, evitó un femicidio luego que decidiera ir a la casa de uno de sus alumnos, preocupada porque no se había conectado a la clase de la tarde en Zoom. En el lugar, la docente fue testigo del ataque hacia una mujer, que resultó con lesiones de consideración.

De acuerdo a lo que expone Infobae, el pasado viernes la profesional quiso averiguar la ausencia del niño en la charla que impartía, por lo que fue hasta su casa.

Una vez allí, detalla el informe policial, observó desde afuera cómo un sujeto dio una puñalada en la zona del torax a su pareja. Tras ver eso ella misma contactó a la policía, mientras el hombre intentaba escapar.

Por fortuna, las autoridades lograron detener al autor del ataque a pocos metros de la residencia, mientras que la mujer, de nacionalidad paraguaya, fue trasladada hasta el Hospital Iriarte, donde se encuentra internada y estable.

El agresor fue identificado como Gabriel Lezcano, quien es padre del menor de edad que se ausentó de la clase durante aquella mañana.





“Yo iba a buscar al estudiante y a tomar registro del contexto socioambiental en el que estaba haciendo la tarea”, expuso la docente.

“Cuando llego al domicilio no hizo falta siguiera que golpeara con las manos porque en ese momento sale la mamá gritando y el padre con el arma y le hundió el cuchillo en el pecho”, agregó.

Los exámenes realizados a la mujer revelaron que tiene una herida en su pulmón derecho, la cual no reviste mayor cuidado. A eso se suman lesiones en su rostro.

“Son dos hermanos. El que llegué a buscar está en cuarto grado, estaba adentro. Esta es una situación que está naturalizada, donde no es extraño el golpe, no es extraña la agresión, de hecho, el grito de la mujer se escuchaba desde la esquina y no había nadie, salvo los vecinos en el momento en que se manifiesta en la puerta”, cerró la profesora.

Hay que señalar que el agresor fue puesto en prisión preventiva y será juzgado la próxima semana por el delito de femicidio frustrado.